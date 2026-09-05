Drăgușin „a dres-o” frumos în Italia. Pasă de gol pentru Fiorentina, după prestații scandaloase în noul sezon: „Schimbare clară față de primele 2 etape!”

Radu Drăgușin a contribuit din nou la un gol pentru Fiorentina, fundașul român oferind pasa decisivă la reușita care a deschis scorul în partida cu Torino, din etapa a treia din Serie A, care s-a terminat 1-2. Echipa internaționalului român a înregistrat cea de-a treia înfrângere consecutivă în noul sezon.

Radu Drăgușin Foto: Facebook

În minutul 47, Drăgușin a recuperat mingea la jumătatea terenului după o pasă greșită a adversarilor. Românul a continuat rapid faza și i-a trimis mingea lui Mateo Pellegrino. Atacantul argentinian a șutat de la aproximativ 25 de metri și a înscris, fiind ajutat și de o intervenție ratată a portarului Lucas Perri.

Reușita lui Pellegrino reprezintă primul gol marcat de Fiorentina în campionat în acest sezon. Înaintea duelului cu Torino, formația din Florența a avut un start dezastruos, cu două înfrângeri categorice: 0-4 cu AS Roma și 0-3 cu Frosinone.

Drăgușin mai avusese o contribuție importantă și în Coppa Italia. Fiorentina a trecut cu 4-1 de Benevento, iar fundașul român a oferit o pasă de gol pentru Ranieri, la reușita de 3-0.

Internaționalul român a revenit în această vară în Serie A, după ce Tottenham l-a împrumutat la Fiorentina pentru 1,5 milioane de euro. Înțelegerea include și o clauză de cumpărare în valoare de 17,5 milioane de euro. La formația italiană, Drăgușin are un salariu anual de 2 milioane de euro.

Italienii și-au schimbat părerea despre român

Chiar dacă Fiorentina a suferit a treia înfrângere consecutivă în acest debut de sezon, Radu Drăgușin a avut parte de aprecieri din partea presei italiene. Fundașul român s-a numărat printre puținii jucători ai formației din Florența care au primit o calificativ favorabil pentru prestația avută.

„Este o schimbare clară față de criticile din primele două etape: Drăgușin primește una dintre puținele note de trecere ale Fiorentinei. Pellegrino (6,5) este singurul titular viola evaluat mai bine, iar colegul lui Drăgușin din centrul apărării, Viery, primește 5,5!”, au notat italienii.