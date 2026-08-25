Radu Drăgușin a explicat eșecul dur pe care Fiorentina l-a suferit la Roma

Titular la Fiorentina în meciul pierdut în etapa de debut din Serie A, în fața formației AS Roma (scor 0-4), luni seara pe Stadio Olimpico, Radu Drăgușin rămâne optimist în capacitatea noii sale echipe de a obține rezultate bune în noul campionat. Fundașul român s-a transferat în această vară de la Tottenham Hotspur.

Radu Drăgușin este titular în echipa de fotbal a României Foto: EPAImages

La conferința de presă care a avut loc la finalul partidei, internaționalul român a spus: „Trebuie să ne îmbunătățim capacitatea de a rămâne în meci și de a nu primit goluri, pentru cel de-al patrulea. Vom ajunge încet-încet acolo, în timp. Suntem abia la început, iar Roma este o echipă puternică, cu jucători care joacă împreună de mulți ani. Vom deveni și noi mai puternici, dar mai întâi trebuie să ne cunoaștem mai bine, apoi totul va veni pe teren”.

Fost jucător al echipelor Juventus Torino și Genoa, Drăgușin consideră că nivelul campionatului italian a crescut mult în perioada în care el a evoluat în Premier League: „Nivelul a crescut mult, acum nu mai există echipei împotriva cărora este ușor să joci. Este cu siguranță un campionat de nivel înalt”.

Bucureșteanul a repetat, totodată, că a avut parte de o primire foarte bună la Fiorentina: „Am găsit un grup care m-a primit bine. Antrenorul la fel. Încet, încet, vom înțelege mai bine ce vrea de la noi. Sunt fericit”.

Eroul meciului de pe Stadio Olimpico a fost atacantul olandez Donyell Malen, autorul unei „triple” (minutele 27, 52 și 60), în urma unor pase ale argentinianului Paulo Dybala. Nicoolo Pisilli a marcat ultimul gol al gazdelor, în minutul 86.

Împrumutat de Tottenham la Fiorentina cu o opțiune de cumpărare care devine obligatorie în anumite condiții, Drăgușin a fost clar în privința viitorului său. „Faptul că sunt aici înseamnă că doar Fiorentina contează. Vreau să rămân aici pentru a face lucruri mărețe și a răsplăti încrederea clubului. Vreau să le mulțumesc, totodată, celor de la Tottenham. Acolo am văzut o lume diferită și mi-a oferit o victorie (un trofeu, n.r.) în Europa League', a mai spus fotbalistul român.

Radu Matei Drăgușin s-a născut în 3 februarie 2002, la București. Cu tatăl, Dan, fost internațional de volei, și mama, Svetlana Simion, jucătoare de baschet care a evoluat pentru naționala noastră, el joacă pe postul de fundaș central. Drăgușin și-a început cariera de seniori la Juventus Next Gen în 2020, iar mai târziu în acel an și-a înregistrat debutul la prima echipă, la vârsta de 18 ani. În urma împrumuturilor la Sampdoria, Salernitana și Genoa, a semnat un contract permanent cu cea din urmă în vara anului 2023. În ianuarie 2024, a fost transferat la Tottenham Hotspur în Premier League.

Pe plan internațional, Drăgușin a apărut pentru România U21 într-un singur meci la Campionatul European UEFA din 2021. La naționala de seniori, a debutat într-un meci amical contra Greciei în martie 2022 (0-1). A contribuit la calificarea la Campionatul European de Fotbal 2024, participând în toate cele 10 meciuri din calificări. A adunat 30 de prezențe în naționala de seniori.