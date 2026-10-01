MAE avertizează românii care merg în Polonia. Controalele la două granițe se prelungesc până în 2027

Românii care călătoresc în Polonia sau tranzitează această țară trebuie să ia în calcul posibile întârzieri la trecerea frontierei. Autoritățile poloneze au decis să prelungească până la 30 martie 2027 controalele temporare la granițele cu Germania și Lituania, iar Ministerul Afacerilor Externe a emis joi o atenționare pentru cetățenii români.

MAE avertizează românii care merg în Polonia. Foto: Arhivă

Verificările se aplică la punctele de trecere de pe cele două frontiere, iar MAE avertizează că timpul de așteptare pe sensul de intrare în Polonia poate crește. Măsura este în vigoare din iulie 2025 și a fost prelungită acum cu încă șase luni.

Pentru situații care necesită asistență consulară, cetățenii români pot contacta Ambasada României la Varșovia la numerele +48 22 628 31 56 și +48 22 622 25 70. Apelurile sunt preluate permanent prin Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru cazurile dificile sau urgente este disponibil și numărul de permanență al Ambasadei: +48 694 486 683.

MAE recomandă verificarea informațiilor actualizate de pe site-urile oficiale ale ministerului și ale Ambasadei României la Varșovia. Călătorii pot folosi și aplicația „Călătorește informat”, unde sunt publicate recomandări și informații utile pentru deplasările în străinătate.