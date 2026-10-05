SUA monitorizează situația din Rusia după apariția unui posibil focar de ciumă

Administrația americană urmărește situația după moartea unei angajate a unui institut de cercetare din Irkuțk. Autoritățile ruse nu au confirmat oficial că femeia a murit de ciumă, însă au fost instituite măsuri de precauție, inclusiv carantină și purtarea măștii.

Autoritățile ruse au cerut popilației din Irkuțk să poarte măști Foto: X@TdoubleYOUitsme

Statele Unite monitorizează situația din Rusia în urma unui posibil focar de ciumă, după moartea unei angajate a unui institut de cercetare din orașul Irkuțk, potrivit unor informații citate de Axios.

Deși autoritățile ruse nu au confirmat oficial că femeia a murit din cauza acestei infecții, instituțiile sanitare au început să ia măsuri preventive, inclusiv izolarea și monitorizarea persoanelor care ar fi putut intra în contact cu aceasta.

„Sunt la curent cu evenimentele, monitorizează focarul și evaluează posibilele variante de acțiune”, a declarat pentru Axios un reprezentant al administrației președintelui Donald Trump.

Ce se știe despre cazul din Irkuțk

Pe 2 octombrie au apărut informații despre moartea unei femei în vârstă de 28 de ani, angajată ca laborantă la Institutul de cercetare pentru combaterea ciumei din Irkuțk.

Cauza oficială a decesului nu a fost făcută publică.

Ulterior, presa rusă a relatat că, la sfârșitul lunii septembrie, femeia ar fi spart accidental o eprubetă care conținea agentul patogen responsabil de ciumă. Potrivit acestor relatări, starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat după incident.

Informația potrivit căreia decesul ar fi fost provocat de ciumă nu a fost însă confirmată oficial.

După moartea femeii, autoritățile medicale au identificat, potrivit informațiilor disponibile, aproape 200 de persoane care ar fi putut intra în contact cu ea. Majoritatea ar fi fost internate sau plasate sub supraveghere medicală.

Unele informații preliminare indică posibilitatea unei forme pulmonare a bolii, însă nici acest aspect nu a fost confirmat oficial.

De ce este forma pulmonară deosebit de periculoasă

Ciuma este o boală infecțioasă acută provocată de bacteria Yersinia pestis. Există mai multe forme ale bolii, cea pulmonară fiind una dintre cele mai grave.

Spre deosebire de forma bubonică, ciuma pulmonară afectează plămânii și se poate transmite de la o persoană la alta prin picături respiratorii.

În lipsa tratamentului, boala poate evolua rapid și poate provoca insuficiență respiratorie, șoc și deces. Tratamentul presupune administrarea rapidă de antibiotice, iar persoanele infectate trebuie izolate pentru a limita riscul de transmitere.

Ciuma este în prezent o boală tratabilă dacă este diagnosticată și tratată la timp.

Agentul patogen Yersinia pestis este, de asemenea, inclus în categoria agenților biologici care pot fi utilizați în dezvoltarea unor arme biologice, ceea ce explică nivelul ridicat de precauție în cazul unor incidente de laborator.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială că în Rusia are loc un focar de ciumă în sensul unei transmiteri comunitare a bolii. Monitorizarea situației de către autoritățile americane are loc în timp ce instituțiile ruse încearcă să stabilească exact cauza decesului și să identifice eventualele persoane expuse.