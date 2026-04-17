Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Drăgușin, eligibil pentru transfer! Englezii scriu deja despre mutarea românului în Serie A. Ofertă de 15 milioane de euro

Radu Drăgușin a fost aproape de a-și încheia socotelile cu Tottenham, în perioada de mercato din iarnă, însă oficialii clubului englez au decis să-l păstreze în lot pe fundaș, pentru a doua parte a sezonului.

Radu Drăgușin Foto/Facebook
Radu Drăgușin Foto/Facebook

Situația internaționalului român pare să se fi schimbat între timp, presa din Anglia susținând că formația londoneză este dispusă, acum, să renunțe la serviciile lui Drăgușin. Așadar, fundașul român a fost inclus pe lista jucătorilor eligibili pentru transfer.

Mai multe formații și-ar fi exprimat interesul față de Radu Drăgușin, printre care AC Milan, AS Roma, Juventus sau RB Leipzig, însă „câștigătoarea” nu ar fi nimeni alta decât Fiorentina. Gruparea din Florența ar pregăti, deja, o ofertă pentru internaționalul român.

Italienii sunt dispuși să ofere 15 milioane de euro pentru a-și întări defensiva, iar Drăgușin se numără printre principalele ținte.

„Drăgușin cunoaște bine Serie A!”

Inițiativa este susținută în totalitate de către directorul sportiv al Fiorentinei, Fabio Paratici, care îl monitorizează în detaliu pe stoperul român. Conform informațiilor din presa engleză, mutarea s-ar putea materializa în următoarea perioadă de transferuri din vară.

Directorul sportiv al Fiorentinei, Fabio Paratici, și-a început treaba în tentativa de a încerca să întărească gruparea viola pentru sezonul viitor. El și-a îndrepat atenția către Radu Drăgușin, fotbalistul lui Tottenham.

Drăgușin cunoaște bine Serie A. El și-a petrecut întreaga carieră de la seniori în Italia, înainte de a ajunge la Tottenham, în 2024. Fundașul spera să se stabilească în nordul Londrei, dar au fost alții înaintea lui, iar apoi a suferit și o ruptură a ligamentelor încrucișate, care a însemnat o lungă absență.

„Fiorentina îl montiorizează îndeaproape!

Drăgușin a fost unul dintre preferații lui Igor Tudor, dar croatul nu mai este la cârma celor de la Spurs. Interesul din Italia rămâne puternic, iar Fiorentina îl monitorizează îndeaproape. Paratici îl știe bine pe Drăgușin, iar directorul sportiv al Fiorentinei și-a început treaba, înaintea ferestrei de mercato din vară. Fundașul central român este o țintă. Revenirea în fotbalul italian este extrem de tentantă pentru Drăgușin, care nu joacă meci de meci la Tottenham!”, notează insidefutbol.com.

Top articole

image
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
digi24.ro
image
Cel mai mare retailer online din România introduce o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
stirileprotv.ro
image
Cum au scăpat cu viață cei 300 de mercenari români luați prizonieri în Congo. Cu ce argumente a negociat, în limba franceză, un fost luptător în Legiune
gandul.ro
image
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
mediafax.ro
image
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
fanatik.ro
image
Iranul anunță deschiderea totală a Strâmtorii Ormuz pentru navele comerciale, dar cu o condiție esențială/ Trump: „Am țipat la iranieni toată ziua”
libertatea.ro
image
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare: „Le-am spus că sunt parlamentar!”. Reacția MApN
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Donald Trump a luat marea decizie în privința Iranului: ”Am vorbit cu președintele”
digisport.ro
image
FOTO Întreaga lume se uită spre România: Descoperirea care zguduie istoria – o mega-structură de 6.000 de ani arată că oamenii trăiau fără lideri
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
De ce un oraş întreg a fost ingropat în beton
observatornews.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
cancan.ro
image
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
prosport.ro
image
Pensie Pilonul II. Unde verifici câţi bani ai strâns în cont şi la ce fond ai fost repartizat
playtech.ro
image
Boala transmisă de căpușe, mult mai periculoasă decât Lyme: „Are o mortalitate destul de mare”. Dr. Virgil Musta avertizează: nu faceți asta după mușcătură, dacă nu vă pricepeți!
fanatik.ro
image
AUR coboară la 37%, minimul după prezidențiale. Analist: „Extrema dreaptă-balamuc e în declin. George Simion este un semnal de alarmă pentru noi toți”
ziare.com
image
Derapaj în direct! A trecut pe la Real Madrid și l-a făcut praf pe Vinicius Junior: "Fără creier"
digisport.ro
image
Un ciclon lovește puternic România, iar apoi în țara noastră va ajunge un val de aer polar: Vremea o va lua razna pe în a doua jumătate a lunii aprilie
stiripesurse.ro
image
Operațiunea PSD: Bolojan „omul străinilor”. Ne vindem sau nu țara dacă listăm companiile de stat la bursă ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu e fiartă pe Dan Alexa. Ea pune presiuni uriașe asupra lui pentru o relație asumată. Face naveta la Timișoara. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală!
romaniatv.net
image
Un copil de doar un an a murit după ce s-a înecat cu unghia falsă a mamei sale. Cum a fost posibil
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
click.ro
image
Scandal uriaș la Tarom. Copilot suspendat după o alertă în zbor cu 100 de pasageri
click.ro
image
Andreea Raicu critică piesa lansată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea: „Fetele sunt sexualizate prea devreme”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
