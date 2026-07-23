Radu Drăgușin a fost titular în meciul de debut la Fiorentina. Italienii vor pleca în Anglia

Împrumutat de la Tottenham, vara aceasta, Radu Drăgușin a debutat miercuri la noua sa echipă, Fiorentina, în amiucalul pe care gruparea peninsulară l-a câștigat cu 1-0 în fața formației de liga a treia AS Gubbio. Internaționalul român a spus deseori că Seria A este aproape de inima sa.

Drăgușin a fost titular în centrul apărării Fiorentinei, care s-a impus printr-un gol marcat din penalty de Albert Gudmundsson, în finalul primei reprize.

Fundașul român a sosit la Fiorentina în această vară, sub formă de împrumut, de la formația engleză Tottenham Hotspur. Contractul conține și opțiunea unui transfer definitiv la clubul din Florența, la finalul sezonului viitor.

Fiorentina urmează să plece vineri spre Anglia, unde va disputa două meciuri amicale, cu Queen's Park Rangers (25 iulie) și Watford (28 iulie), înainte de a înfrunta formația spaniolă Real Madrid, într-un amical de lux la Klagenfurt (Austria), pe 1 august.

Italienii își vor încheia pregătirea pentru noul an competițional cu un amical, acasă, în compania echipei Deportivo La Coruna, nou promovată în Primera Divison. Acesta se va disputa în 6 august, iar atunci va fi prezentat și lotul de jucători fanilor.

Drăgușin apreciază fotbalul din Italia

La revenirea în peninsulă, Radu Drăgușin a declarat într-un interviu pentru TGR Rai Toscana: „Serie A ocupă un loc special în inima mea. Impresiile sunt foarte pozitive. Băieții m-au primit foarte bine. Deoarece îi cunoșteam deja pe mulți dintre ei și vorbeam limba, mi-a luat foarte puțin timp să mă acomodez”.

Internaționalul român a continuat pe același ton: „Mă bucur să fiu aici. E minunat să revin și abia aștept să joc. Nu a fost nevoie de mult timp pentru a fi convins să vin aici. Cu siguranță, relația mea cu directorul Paratici a facilitat acest transfer, iar încrederea pe care o are în mine înseamnă enorm. Și suporterii m-au primit bine, am primit multe mesaje și le mulțumesc. Îi aștept ca să luptăm cu toții împreună pentru Fiorentina.”

Fundașul român Radu Drăgușin a afirmat că a acceptat să se transfere de la Tottenham Hotspur la Fiorentina, deoarece echipa italiană are „un proiect de dezvoltare” care l-a convins să revină în Serie A: „Negocierile au debutat cu un telefon al lui Paratici (directorul sportiv de la Fiorentina, care a lucrat anterior la Tottenham - n.r.). Prezența sa aici a cântărit foarte mult”.

Drăgușin a mai spus în cursul unei prime conferințe de presă: „Când am primit apelul de la Fiorentina, nu am ezitat prea mult. Negocierile au fost rapide”. În iarnă, Radu Drăgușin s-a mai aflat în negocieri pentru a pleca de la Tottenham, unul dintre cluburile interesate de serviciile sale fiind AS Roma, însă mutarea nu s-a mai concretizat.

Ultimul său an la Londra a fost grav perturbat de o accidentare, dar Drăgușin insistă că a trecut peste toate problemele fizice: „Sunt 100% recuperat, simt că pot da mult. Am avut un an oribil, care m-a ajutat să cresc și în alte privințe', a explicat românul.

Împrumutat de Tottenham la Fiorentina cu o opțiune de cumpărare care devine obligatorie în anumite condiții, Drăgușin a fost clar în privința viitorului său: „Faptul că sunt aici înseamnă că doar Fiorentina contează. Vreau să rămân aici pentru a face lucruri mărețe și a răsplăti încrederea clubului. Vreau să le mulțumesc, totodată, celor de la Tottenham. Acolo am văzut o lume diferită și mi-a oferit o victorie (un trofeu, n.r.) în Europa League', a mai spus fotbalistul român.