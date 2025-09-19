Prima rundă a fazei principale din UEFA Champions League s-a încheiat. Surprizele etapei

S-a încheiat prima etapă a fazei principale din UEFA Champions League. Joi seară s-au desfășurat ultimele șase partide, iar cea mai meritată victorie a fost cea a Barcelonei, care s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Newcastle.

Ziua fotbalistică a început cu două meciuri tari. În Belgia, Brugge a făcut spectacol și a trecut de AS Monaco cu 4-1. Până la pauză era deja 3-0, iar francezii au ratat un penalty la 0-0, moment care putea schimba complet meciul.

La aceeași oră, Copenhaga a ținut-o pe Leverkusen în corzi. Danezii au condus, nemții au egalat, apoi gazdele au trecut din nou în avantaj. Totuși, în prelungiri, un autogol nefericit a fixat scorul final 2-2.

Marcus Rahsford, evoluție excelentă

De la 22:00, cel mai așteptat duel a fost Newcastle vs. Barcelona. Meciul a fost echilibrat, dar Marcus Rashford a făcut diferența. A deschis scorul în minutul 58, apoi, după doar 9 minute, a reușit un gol superb cu un șut de la distanță direct în vinclu.

Newcastle a redus din diferență prin Gordon în minutul 90, dar a fost prea târziu pentru a smulge un punct.

Tot la ora 22:00, Manchester City a primit vizita lui Napoli. Italienii au rămas în zece oameni din minutul 21, după eliminarea lui Di Lorenzo pentru fault la Haaland. „Cetățenii” au profitat după pauză. Haaland a marcat primul în minutul 56, iar Doku a închis tabela la 2-0, în minutul 65.

În același interval orar, s-au mai jucat două meciuri spectaculoase: Frankfurt a întors rezultatul și a spulberat-o pe Galatasaray cu 5-1, iar Sporting Lisabona a trecut clar de Kairat Almaty, scor 4-1. Lusitanii au avut o explozie de forță în repriza secundă, cu trei goluri marcate în doar patru minute.

Runda a doua din faza principală se va disputa peste două săptămâni, pe 30 septembrie și 1 octombrie.