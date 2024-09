În Liga Campionilor, ca pe maidan. Care au fost cele mai mari scoruri din istoria competiției

Liga Campionilor a pornit marți la drum, într-un nou format. Cele 36 de echipe fac parte dintr-o singură grupă, fiecare formație jucând 4 meciuri acasă și 4 în deplasare cu câte o altă adversară. La finalul acestei faze, locurile 1-8 vor avansa direct în optimi. Ocupantele locurilor 9-24 vor juca, tur-retur, play-off-ul optimilor, iar echipele clasate pe locurile 25-36 vor fi eliminate din acest sezon european.

Această nouă formulă din Champions League le dă șansa echipelor mai mici să spere că pot ajunge mai departe în competiție, dacă au noroc de adversari mai accesibili la tragerea la sorți. Dar și altora de a fi pur și simplu demolate de granzii Europei. Este și cazul lui Dinamo Zagreb, care a fost zdrobită după ce a avut neșansa de a prinde un Bayern la turație maximă. A fost 9-2 pentru nemți, rezultat istoric în Liga Campionilor, care amintește de o altă partidă care i-a avut pe bavarezi în prim-plan, acel 8-2 cu Barcelona lui Messi, din urmă cu 4 ani. Apropo, cele două formații se vor întâlni într-o încleștare de zile mari în cea de-a treia etapă, pe 23 octombrie.

Harry Kane a „arestat“ mingea cu care a marcat de 4 ori

Harry Kane a devenit marți seara primul fotbalist care înscrie de trei ori din penalty într-un meci din UEFA Champions League. Atacantul britanic și-a completat seara de excepție și cu o reușită din acțiune, astfel că a fost declarat jucătorul meciului. „Păstrez toate mingile după hat-trick-uri. Fiul meu Louis iubeşte să joace fotbal. Are doar trei ani, dar voi pune mingea lângă patul lui şi va fi foarte fericit când se va trezi dimineaţă“, a spus golgheterul lui Bayern.

Toți ochii au fost, după rușinea istorică de marți seara, pe bosniacul Sergej Jakirovic, antrenorul lui Dinamo Zagreb. Acesta nu va demisiona și a dat vina pe forța adversarilor: „Bayern este din altă lume. Am încercat să facem ceva, să jucăm ceva. Bayern nu ne-a permis nimic. Am avut probleme pe toată linia de fund. Am arătat împotriva altor adversari că putem avea evoluții mai bune. Să mă atace toată lumea, dar eu îmi fac treaba cât pot de bine“.

Nimeni nu mai marcase 9 goluri într-un meci din UCL

Partida din capitala Bavariei a stabilit un nou reper în fotbalul internațional. Într-un singur meci în istoria Ligii Campionilor s-au marcat mai multe goluri: Dortmund - Legia Varșovia, scor 8-4, în noiembrie 2016. Dar Bayern a devenit echipa care înscrie de cele mai multe ori într-o singură întâlnire, până acum Liverpool, Monaco, Dortmund, Real Madrid și din nou echipa müncheneză reușind câte opt goluri.

În celelalte partide ale serii, favoritele și-au respectat statutul. Campioana en titre, Real Madrid, a câştigat mai greu decât o arată scorul (3-1), pe Bernabeu, cu VfB Stuttgart. Madrilenii au deschis scorul după doar 21 de secunde de la debutul reprizei secunde, prin Kylian Mbappé, din pasa lui Rodrygo. Stuttgart a egalat prin Deniz Undav (68), dar Antonio Rudiger (83) a marcat din centrarea lui Luka Modric, iar tânărul Endrick (18 ani) a debutat cu gol în Champions League. Liverpool a câştigat pe San Siro, 3-1 cu AC Milan, după ce rossonerii au deschis scorul rapid, prin Christian Pulisic (3). Fundaşii Ibrahima Konate (23) şi Virgil van Dijk (41) au făcut ca la pauză „cormoranii“ să aibă avantaj, iar maghiarul Dominik Szoboszlai (67) a parafat victoria oaspeţilor.

Sporting Lisabona a trecut de Lille cu 2-0, succes facilitat şi de faptul că francezii au evoluat în inferioritate numerică mai bine de o repriză, în timp ce Aston Villa a câştigat la scor de forfait la Berna, 3-0 cu Young Boys, și se pregătește de ciocnirea cu Bayern, din etapa a 2-a, în timp ce Juventus s-a impus cu 3-1 în fața lui PSV Eindhoven.

Cele mai mari scoruri din Liga Campionilor

2007: Liverpool - Beşiktaş 8-0

2015: Real Madrid - Malmö 8-0

2024: Bayern München - Dinamo Zagreb 9-2

Meciurile cu cele multe goluri din UCL

2016: Dortmund - Legia Varșovia 8-4

2024: Bayern München - Dinamo Zagreb 9-2

2003: Monaco - Deportivo La Coruña 8-3

2020: Barcelona - Bayern München 2-8

Liga Campionilor, rezultate și program

Marți

Juventus Torino - PSV Eindhoven 3-1

Young Boys Berna - Aston Villa 0-3

AC Milan - Liverpool 1-3

Bayern München - Dinamo Zagreb 9-2

Real Madrid - VfB Stuttgart 3-1

Sporting Lisabona - Lille 2-0

Ieri

Bologna - Șahtior Donețk 0-0

Sparta Praga - Salzburg 3-0

Celtic - Slovan Bratislava 5-1

Club Brugge - Dortmund 0-3

Manchester City - Inter Milano 0-0

PSG - Girona 1-0

Azi

Feyenoord - Leverkusen 19.45

Steaua Roșie Belgrad - Benfica 19.45

Atalanta - Arsenal 22.00

Atletico Madrid - RB Leipzig 22.00

Brest - Sturm Graz 22.00

Monaco - Barcelona 22.00