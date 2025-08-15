Azi începe LaLiga. O echipă are 10 doar jucători în lot, din care niciun portar

Noul sezon din LaLiga începe astăzi, cu două partide, Girona - Rayo Vallecano și Villarreal - Oviedo. În campionatul spaniol domnește însă haosul, jumătate dintre noile transferuri neffind încă înregistrate la federația iberică.

Astfel, se anunță o primă etapă fără mai mulți debutanți și vedete, dar o situație este cu adevărat specială: Levante are în acest moment doar 10 jucători înregistrați, din care nicin unul nu este portar.

Marca a întocmit un clasament ale echipelor în funcție de câți fotbaliști au înregistrați în acest mkoment, pentru noul sezon. Real Madrid (27 de jucători), Valencia (25), Bilbao (25) și Real Sociedad (25) sunt în fruntea listei, iar la polul opus sunt Levante (10), Getafe (13) și Sevilla (15), din cauza dificultăților în înregistrarea noilor transferuri.

Barcelona are 16 jucători valizi

Jurnaliștii spanioli scriu că mai mult de jumătate din echipe duc luptă contra-cronometru pentru ca totul să fie pus la punct, printre care chiar și campiona Barcelona. Aceasta a intrat în ziua care deschide prima etapă din La Liga cu doar 17 jucători înscriși, din care portarul Ter Stegen e accidentat. În principiu, dificultățile sunt legate de problemele legate de plafonul salarial, dar și de birocrația impusă de federația spaniolă de fotbal.

Programul primei etape din LaLiga

Azi

Girona - Vallecano

Villarreal - Oviedo

Sâmbătă

Mallorca - Barcelona

Alaves - Levante

Valencia - Real Sociedad

Duminică

Celta Vigo - Getafe

Bilbao - Sevilla

Espanyol - Atletico Madrid

Luni

Elche - Betis

Marți

Real Madrid - Osasuna