Azi începe LaLiga. O echipă are 10 doar jucători în lot, din care niciun portar

Azi începe LaLiga. O echipă are 10 doar jucători în lot, din care niciun portar0
Noul sezon din LaLiga începe astăzi, cu două partide, Girona - Rayo Vallecano și Villarreal - Oviedo. În campionatul spaniol domnește însă haosul, jumătate dintre noile transferuri neffind încă înregistrate la federația iberică.
Astfel, se anunță o primă etapă fără mai mulți debutanți și vedete, dar o situație este cu adevărat specială: Levante are în acest moment doar 10 jucători înregistrați, din care nicin unul nu este portar.
Marca a întocmit un clasament ale echipelor în funcție de câți fotbaliști au înregistrați în acest mkoment, pentru noul sezon. Real Madrid (27 de jucători), Valencia (25), Bilbao (25) și Real Sociedad (25) sunt în fruntea listei, iar la polul opus sunt Levante (10), Getafe (13) și Sevilla (15), din cauza dificultăților în înregistrarea noilor transferuri.
Barcelona are 16 jucători valizi
Jurnaliștii spanioli scriu că mai mult de jumătate din echipe duc luptă contra-cronometru pentru ca totul să fie pus la punct, printre care chiar și campiona Barcelona. Aceasta a intrat în ziua care deschide prima etapă din La Liga cu doar 17 jucători înscriși, din care portarul Ter Stegen e accidentat. În principiu, dificultățile sunt legate de problemele legate de plafonul salarial, dar și de birocrația impusă de federația spaniolă de fotbal.
Programul primei etape din LaLiga
Azi
Girona - Vallecano
Villarreal - Oviedo
Sâmbătă
Mallorca - Barcelona
Alaves - Levante
Valencia - Real Sociedad
Duminică
Celta Vigo - Getafe
Bilbao - Sevilla
Espanyol - Atletico Madrid
Luni
Elche - Betis
Marți
Real Madrid - Osasuna