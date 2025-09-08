Lamine Yamal iubește o fată mai mare decât el. Un coleg l-a dat de gol

Fotbalistul spaniol Lamine Yamal (18 ani) formează în continuare un cuplu cu Nicki Nicole (25 de ani).

Totul se întâmplă la doar câteva zile de la apariția zvonurilor potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit după doar 13 zile de relație și că Nicki Nicole a început o relație cu Franco Mastantuono, fotbalist la Real Madrid.

Lamine Yamal, noul decar de la Barcelona, a arătat, într-un clip video publicat pe Instagram de Nico Williams, că are pe ecranul telefonului o fotografie cu Nicki Nicole.

„Copilul meu este îndrăgostit”, a scris colegul său de la națională, Nico Williams, în clipul postat pe Instagram.

Lamine Yamal a fost protagonist la naționala Spaniei în această pauză internațională. Titular în ambele meciuri, fotbalistul Barcelonei a dat un assist cu Bulgaria, în victoria cu 3-0, și două pase decisive cu Turcia, pe care Spania a ”desființat-o”, scor 6-0.