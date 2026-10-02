USR susține alegerile anticipate și nu va vota un guvern cu miniștri PSD. Dominic Fritz: „România merită mai mult”

Președintele USR, Dominic Fritz, afirmă că alegerile anticipate reprezintă, în opinia formațiunii, soluția pentru ieșirea din actuala criză politică. Liderul USR a reiterat, vineri, că partidul nu va susține un guvern din care fac parte miniștri ai PSD.

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Fritz a precizat, după o discuție cu membrii Biroului Național al USR, că formațiunea va participa la consultările de la Palatul Cotroceni, însă își menține poziția anunțată încă de la demiterea Guvernului Bolojan.

„Prima zi fără să fiu primar. Tot nu votăm un guvern PSD! (...) În acest moment, soluția pentru ieșirea din criza în care PSD și AUR au aruncat țara sunt alegerile anticipate”, a transmis Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

Potrivit liderului USR, politicienii ar trebui să se întoarcă în fața alegătorilor pentru a le cere din nou votul și pentru a le permite să decidă „cine și cu ce mandat va conduce România”.

Fritz a precizat că USR va dialoga cu premierul desemnat, în cazul în care președintele Nicușor Dan va face o nouă nominalizare. În același timp, el a reafirmat că partidul nu intenționează să intre la guvernare dacă viitorul Executiv va include miniștri PSD.

„USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniștri PSD. USR nu va vota niciun guvern care e paravan pentru PSD”, a afirmat președintele formațiunii.

Într-o altă postare, Dominic Fritz a transmis: „Eu refuz ideea că România trebuie să aleagă la nesfârșit între două rele: un sistem vechi reprezentat de PSD, care ne spune că fără el țara nu poate fi guvernată, și extremismul AUR, care pretinde că răspunsul la toate frustrările noastre este să întoarcem România la vremuri de glorie care n-au existat niciodată, care inventează permanent dușmani în exterior ca să acopere propria goliciune. România merită mai mult decât această alegere”.

Declarațiile vin după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins miercuri de Parlament. Executivul a obținut 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, insuficiente pentru învestire.

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni noi consultări cu partidele parlamentare, după eșecul votului de învestitură. USR este programat la Palatul Cotroceni la ora 15:30, iar șeful statului a anunțat că va face în aceeași zi o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

Printre variantele luate în calcul se află și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, care a declarat că este „onorant” ca numele său să fie vehiculat pentru această funcție.

În paralel, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a afirmat că viitorul Guvern ar putea fi format în jurul PSD, dar fără ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier. Ea a precizat că social-democrații „nu se cramponează neapărat de funcții”.

Nicușor Dan a exclus anterior participarea AUR la o eventuală guvernare susținută de PSD, afirmând că acest lucru ar afecta relațiile României cu partenerii externi.