Cadru dureros la Varșovia. Căpitanul României, discurs cu lacrimi după o seară de uitat: „Durerea este mare. Capul jos și la muncă!”

Ianis Hagi a trecut prin momente extrem de dificile după fluierul final de la Varșovia. Căpitanul României a încercat să explice eșecul cu Polonia, dar dezamăgirea s-a văzut în fiecare moment al declarației sale.

Ianis Hagi, după eșecul cu Polonia Foto: Captură as.ro

Cu greu și-a dus discursul până la capăt

A avut lacrimi în ochi, a tăcut pentru câteva secunde de mai multe ori și a oftat înainte de a răspunde. Ianis nu s-a ferit să-și asume responsabilitatea pentru prestația echipei în seara în care România a suferit o înfrângere greu de digerat, 0-6.

„Un moment foarte trist, trebuie să reflectăm, să ne uităm în oglindă, începând cu mine, până la ultimul om, de la națională, să ne gândim serios în ce direcție vrem să mergem. În primul rând, ca echipă, suntem și la bine, și la greu împreună. Responsabilitatea este în primul și în primul rând a mea, sunt primul pe teren, trebuie să o scoatem la capăt. Am avut o perioadă, am avut în Spania în deplasare cu un rezultat asemănător (0-5 în 2019, în mandatul lui Contra) și am reușit să redresăm echipa, să o punem pe picioare, să facem mândri o țară întreagă.

„Presiune va fi dintotdeauna pe primul care iese pe teren!”

Este responsabilitatea noastră în totalitate, ține de noi să ieșim, e responsabilitatea noastră, curajul nostru, încrederea noastră. Trebuie să luăm o decizie, să vedem în ce direcție o luăm. Presiunea e pentru toată lumea, cu atât mai mult când știi că ai făcut și bine. Fiind aici de 8 ani de zile, durerea este mare, dar capul jos și la muncă, trebuie să ne gândim în ce direcție mergem. Am ieșit azi primul pe teren, am avut prima responsabilitate, presiune va fi dintotdeauna pe primul care iese pe teren. În același timp, încrederea și curajul pleacă de la tine, de la liderii acestui grup, de la cei cu experiență, alături de staff-ul tehnic. Noi trebuie să o scoatem la capăt. O seară tristă și depinde de noi să o scoatem la capăt, trebuie să găsim o soluție, e echipa națională, responsabilitatea noastră!”, a spus Ianis Hagi, după meci, la Antena 1.