Nicușor Dan, despre salariul lui David Popovici la CS Dinamo: „Un club al statului a reușit”

Discuția despre finanțarea sportului românesc l-a adus în prim-plan și pe David Popovici. Președintele Nicușor Dan consideră că înotătorul de la CS Dinamo este „un brand în sine”, capabil să promoveze imaginea României.

David Popovici Foto: EPA

Șeful statului a vorbit și despre veniturile campionului olimpic, despre care spune că primește un salariu „rezonabil” din partea clubului bucureștean. Totodată, Nicușor Dan a subliniat că fotbalul trebuie tratat separat de celelalte sporturi și că marile cluburi din București și din țară trebuie să-și continue activitatea.

„David Popovici, care este un brand în sine şi care atrage atenţie asupra României, este un angajat al Clubului Dinamo. Şi, din nou, fac o paranteză legat de ce discutam mai devreme despre România cu bune şi cu rele. Faptul că un club al statului a reuşit să îi dea un salariu, care este rezonabil, care a reuşit să-i facă o echipă de antrenor, psiholog, nutriţionist, nu mă pricep, dar ştiu că are o echipa de 5-6-7 oameni în jurul lui.

„Trebuie să separăm fotbalul de celelalte discipline!”

E un lucru pozitiv pentru România şi care reuşeşte să susţină tipul acesta de performanţă. Aşa cum este societatea şi economia românească azi, astfel de discipline n-ar subzista fără un sprijin de la nişte entităţi ale statului! Cred că trebuie să separăm - dacă vorbim de clubul sportiv al Armatei - trebuie să separăm fotbalul de celelalte discipline. Steaua, Dinamo, ele sunt cele mai mari şi sunt câteva cluburi locale, sunt cele care ţin, de fapt, sportul de performanţă acolo unde nu există atâtea fonduri - cum este la tenis - fonduri private care să susţină activitatea. Şi din perspectiva asta, evident, cu eficientizarea activităţii, e important ca activitatea asta să continue!”, a declarat Nicușor Dan, la Euronews.