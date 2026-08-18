 David Popovici cere statului să-și onoreze obligațiile către sportivi: „Cât de mult pot aștepta?” | adevarul.ro
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David Popovici cere statului să-și onoreze obligațiile către sportivi: „Cât de mult pot aștepta?”

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David Popovici, înotătorul numărul unu al României, a fost întâmpinat de fani și reprezentanți ai presei la sosirea pe Aeroportul Otopeni. Sportivul a vorbit despre performanțele obținute, despre felul în care privește succesul, dar și despre situația premierilor pe care statul român le-a promis sportivilor de înaltă performanță.

David Popovici
David Popovici FOTO Facebook / Universitatea din București﻿

„Bine v-am găsit, mulțumim pentru primire. Suntem obosiți, clar, după drumul ăsta lung, dar suntem foarte bine și mulțumiți de tot ceea ce am realizat”, a declarat David Popovici.

Înotătorul a vorbit și despre momentele dificile pe care le-a traversat și despre modul în care privește acum parcursul său.

„Dacă aș putea să vorbesc cu mine din trecut mi-aș spune să nu schimb absolut nimic, să trec la fel de bine cum am trecut prin toate momentele grele și dacă aș putea totuși să-i spun ceva, i-aș spune că tot o să fie bine, o să fie ok. Uite că totul se așează, da, am învățat să mă bucur de succes”, a spus Popovici.

Apel către statul român pentru premiile sportivilor

David Popovici a tras un semnal de alarmă în legătură cu premiile pe care statul român și-a asumat că le va acorda sportivilor de înaltă performanță. Înotătorul a subliniat că unii dintre sportivi se află într-o situație financiară dificilă și că aceste premii le pot schimba viața.

„Mi se pare o responsabilitate care trebuie luată în serios de statul român. Eu sunt suficient de norocos și le sunt recunoscător sponsorilor de ani și ani de zile care mi-au susținut acest parcurs. Cunosc sportivi de talie din România care nu au aceleași condiții pe care le am eu acum”, a declarat Popovici.

Sportivul a vorbit despre faptul că performanțele obținute sunt ale tuturor, însă premiile promise pot avea o importanță majoră pentru cei care le așteaptă.

„Este o situație care nu poate să fie comentată. Este acest sentiment de identificare. Am câștigat cu toții, dar multe dintre premierile pe care sportivii le așteaptă le pot schimba viața în bine. Asta e situația în țară. O să profit de fiecare dată să reamintesc acest lucru. Cât de mult pot aștepta sportivii ăștia?”, a spus David Popovici.

Înotătorul a atras atenția și asupra condițiilor în care se pregătesc sportivii și a importanței infrastructurii pentru generațiile următoare.

„De fiecare dată când am ocazia o să spun că nu am avut cele mai bune condiții. Într-un fel sau altul, m-am descurcat. Dacă vorbesc de următoarele generații, rolul infrastructurii ar trebui să fie luat în serios și rezolvat pe cât se poate. Și pentru educația noastră ca societate”, a afirmat David Popovici.

David Popovici, din nou campion la 200 metri liber

David Popovici a câștigat medalia de aur în proba de 200 de metri liber la Campionatele Europene de natație de la Paris, confirmându-și statutul de lider al probei pe continent. Înotătorul român a încheiat finala cu timpul de 1:44,15.

Plecat de pe culoarul patru, rezervat principalilor favoriți, Popovici a controlat cursa de la început până la final și a obținut al treilea titlu european consecutiv la 200 m liber.

Succesul vine după victoria obținută și în proba de 100 m liber, ceea ce îi aduce românului o performanță remarcabilă: pentru a treia ediție consecutivă a Campionatelor Europene, a reușit dubla în cele două probe regină ale natației.

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