David Popovici a cucerit internetul la Europenele de la Paris. Este cel mai mediatizat înotător din lume

David Popovici a fost înotătorul care a atras cel mai mult atenția la Campionatele Europene de Natație de la Paris. Românul, în vârstă de 21 de ani, a cucerit medaliile de aur în probele de 100 și 200 de metri liber, iar performanțele sale au generat un număr impresionant de vizualizări pe canalele European Aquatics.

David Popovici Foto: EPA

În total, postările despre David Popovici au strâns 9,3 milioane de vizualizări pe rețelele sociale ale forului european în timpul competiției desfășurate la Paris, între 31 iulie și 16 august.

Popovici, în fruntea clasamentului European Aquatics

În proba de 100 de metri liber, David Popovici și-a demonstrat din nou valoarea. La Paris, românul a coborât de două ori sub pragul de 47 de secunde, ajungând astfel la șapte, respectiv opt curse din carieră în care a reușit această performanță. Mai mult, el a stabilit două recorduri ale competiției: 46,72 secunde în semifinale și 46,56 în finală.

European Aquatics nu a precizat în mod oficial dacă românul ocupă primul loc în clasamentul general al vizualizărilor. Totuși, conform GSP, forul european a prezentat un Top 10 al sportivilor care au generat cele mai multe vizualizări în timpul Campionatelor Europene de la Paris, iar David Popovici se află pe prima poziție.

Forul european nu a oferit și cifrele înregistrate de ceilalți sportivi din clasament. Potrivit datelor transmise, Popovici a avut însă mai multe vizualizări decât italianca Sara Curtis, campioană europeană la 50 de metri spate și sportivă care a stabilit două recorduri mondiale în această probă, dar și decât compatrioata acesteia, Chiara Pellacani. Pellacani a avut, la rândul ei, o evoluție spectaculoasă la Paris, cucerind șase medalii de aur în probele de sărituri în apă.

Top 10 sportivi cu cele mai multe vizualizări pe European Aquatics

David Popovici (România) – 2 medalii;

Sara Curtis (Italia) – 6 medalii;

Chiara Pellacani (Italia) – 5 medalii;

Léon Marchand (Franța) – 4 medalii;

Johannes Liebmann (Germania) – 2 medalii;

Ranjuo Tomblin (Marea Britanie) – 4 medalii;

Kristóf Milák (Ungaria) – 3 medalii;

Nicolo Martinenghi (Italia) – 2 medalii;

Egor Kornev (Rusia) – 6 medalii;