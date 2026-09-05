David Popovici se pregătește pentru încă o iarnă cu antrenamente în condiții precare. Modernizarea bazinului de la „Lia Manoliu”, un vis abandonat

David Popovici se pregătește pentru încă o iarnă în condiții care sunt departe de nivelul cerut sportului de performanță. La Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu”, bazinul olimpic acoperit este în continuare indisponibil, iar lucrările pentru modernizarea acestuia nici măcar nu au început.

David Popovici Foto: EPA

În lipsa unei alternative, înotătorii sunt nevoiți să folosească bazinul exterior, protejat în sezonul rece de un balon presostatic. Pentru Popovici, care se antrenează la „Lia Manoliu” încă de la vârsta de patru ani, situația se repetă de la un an la altul. Mai mult, proiectul bazinului acoperit a ajuns din nou în instanță, conform Fanatik, ceea ce pune sub semnul întrebării șansele ca sportivii să beneficieze prea curând de condiții normale de pregătire.

Problema este una veche: bazinul olimpic interior este închis încă din 2018. De atunci, infrastructura destinată pregătirii sportivilor de performanță nu a fost rezolvată, în ciuda solicitărilor repetate venite inclusiv din partea lui David Popovici. Campionul român a atras în mai multe rânduri atenția asupra condițiilor în care se antrenează iarna și asupra dificultăților provocate de lipsa unui bazin olimpic funcțional. Iar dacă situația nu se schimbă, următorul sezon rece îl va găsi, din nou, sub același balon presostatic.

Șantierul care nu mai începe

Proiectul de modernizare a bazinelor acoperite de la „Lia Manoliu” se află pe lista Companiei Naționale de Investiții încă din 2016, însă până acum nu s-a ajuns la începerea lucrărilor. Cea mai recentă licitație a fost lansată pe 15 ianuarie 2026, iar firmele interesate au avut timp să depună ofertele până pe 4 martie. Planul era ca șantierul să fie deschis în această vară, lucru care nu s-a mai întâmplat după ce procedura de atribuire a fost contestată de mai multe companii.

Valoarea estimată a contractului pornește de la 62,43 milioane de lei fără TVA și poate ajunge la 65,5 milioane de lei, în cazul în care vor fi necesare lucrări suplimentare. Proiectul vizează proiectarea, consolidarea, reabilitarea și modernizarea bazinului acoperit de înot și a celui de sărituri de pe strada Maior Ion Coravu.

Licitația, blocată de cinci contestații

Pe 16 iunie 2026, CNI a anunțat câștigătorul licitației: asocierea formată din Palex Construcții Instalații SRL, Concrete & Design Solutions SRL, Sicor SRL și SS Architecture and Texture SRL. Decizia nu a fost însă acceptată de toate companiile participante. Cinci contestații au ajuns la CNSC, fiind depuse de Hidro Salt-B-92, Băiculescu Construct, Concelex și Palex, chiar firma declarată câștigătoare. Nemulțumirile au vizat mai multe aspecte ale procedurii, inclusiv eliminarea unor oferte, punctajele acordate și verificarea documentelor.

Pe 18 august, CNSC a admis parțial contestațiile formulate de Hidro Salt-B-92 și Băiculescu Construct. Prin decizia sa, Consiliul a anulat rezultatul prin care oferta Palex fusese declarată câștigătoare, dar și decizia prin care oferta asocierii conduse de Băiculescu Construct fusese considerată admisibilă. CNI are la dispoziție zece zile pentru a aplica hotărârea și a relua evaluarea ofertelor. CNSC nu a stabilit însă un nou câștigător al licitației.

România se mândrește cu Popovici, dar nu sprijină performanța. Ilie Năstase, mesaj tranșant: „Nu sunt meritele țării!”

Hidro Salt-B-92 a dus cazul mai departe

Hidro Salt-B-92 a contestat decizia Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) și a ajuns cu cazul la Curtea de Apel București. Compania nu a câștigat însă tot ce a cerut la CNSC. Consiliul a respins solicitarea prin care Hidro Salt-B-92 voia ca propria ofertă să fie considerată valabilă și să rămână în cursa pentru contract.

Firma, alături de ING Proiect Management și Sfera Con, fusese eliminată din licitație după etapa în care autoritățile au cerut clarificări. Hidro Salt-B-92 a susținut că i-au fost solicitate informații care nu erau cerute în mod clar în documentația licitației și că alte companii ar fi beneficiat de mai multă flexibilitate pentru completarea actelor.

CNSC nu a fost de acord cu aceste argumente și a menținut decizia de respingere a ofertei. Nemulțumită, compania a mers în instanță. Procesul împotriva deciziei CNSC a fost înregistrat la Curtea de Apel București pe 1 septembrie 2026, sub numărul 5604/2/2026. Prima ședință este programată pentru 1 octombrie.

Peste 60 de milioane de lei pentru modernizarea complexului

Proiectul de la „Lia Manoliu” presupune o investiție de peste 62 de milioane de lei, fără TVA. Din valoarea de bază a contractului, aproximativ 60,19 milioane de lei sunt alocați lucrărilor, 1,24 milioane de lei proiectării și asistenței tehnice, iar aproape un milion de lei organizării șantierului. Contractul nu urma să fie atribuit automat companiei care oferea cel mai mic preț. Câștigătorul trebuia stabilit pe baza celui mai bun raport între calitatea ofertei și preț.

Intervențiile prevăzute sunt complexe și vizează atât bazinele, cât și infrastructura întregului obiectiv. Sunt incluse consolidarea structurilor de rezistență, refacerea bazinelor și a hidroizolațiilor, dar și modernizarea instalațiilor de filtrare și tratare a apei. Proiectul mai cuprinde lucrări la instalațiile sanitare și electrice, precum și intervenții asupra clădirilor. În plus, documentația prevede construirea unui foraj pentru alimentarea cu apă, a unei stații de epurare și a unei centrale termice. Calendarul inițial prevedea finalizarea contractului până la 4 martie 2027. Cum procedura de atribuire este acum contestată și trebuie reluată evaluarea ofertelor, respectarea termenului stabilit inițial devine însă dificilă.

David Popovici a tranșat scandalul merdenelelor. Ce mesaj transmite campionul olimpic

Zece ani de licitații eșuate și întârzieri

Modernizarea bazinelor de la „Lia Manoliu” a devenit un proiect blocat în proceduri și amânări. Investiția a fost introdusă pe lista CNI în 2016, însă, după aproape un deceniu, lucrările nu au început. Prima încercare de atribuire a contractului a avut loc în 2018, pentru o sumă estimată la 20,34 milioane de lei fără TVA. Licitația a fost anulată deoarece nu a fost depusă nicio ofertă. În 2019 a urmat o nouă procedură, cu o valoare estimată de 20,4 milioane de lei, dar și aceasta a eșuat: singura ofertă primită a depășit bugetul disponibil.

Situația nu s-a deblocat nici în anii următori. Între 2019 și 2023, indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost actualizați, în timp ce unele dintre avize și documentele de urbanism necesare au expirat. În 2024, autoritățile au mai încercat să atribuie contractul pentru realizarea documentației tehnice. Procedura a fost însă compromisă după ce oferta depusă în sistem a fost încărcată într-un format care nu a putut fi deschis de comisia de evaluare.

Astăzi, proiectul este din nou blocat, iar în același timp, costurile au crescut semnificativ față de estimarea inițială din 2018. Până la rezolvarea tuturor problemelor, sportivii de la „Lia Manoliu”, inclusiv David Popovici, rămân în aceeași situație: în sezonul rece, sunt nevoiți să se antreneze în bazinul exterior acoperit cu un balon presostatic.