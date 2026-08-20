Messi a marcat pentru Inter Miami și a ridicat mâinile spre cer. Primul gol după moartea tatălui său

Finalist al CM de fotbal vara aceasta, Lionel Messi (39 de ani) a înscris primul său gol după decesul tatălui său, în meciul pe care Inter Miami l-a încheiat la egalitate, 2-2, cu Philadelphia Union din Liga Profesionistă Nord-Americană de fotbal - Major League Soccer (MLS).

Atacantul argentinian a adus formația din Florida în avantaj, în minutul 26, printr-un şut puternic cu piciorul stâng la colțul lung. În acea fază, Messi l-a depășit pe fundașul Kai Wagner printr-o schimbare spectaculoasă de direcție.

După ce a sărbătorit discret marcarea golului alături de colegi, sud-americanul a schiţat un zâmbet scurt, iar apoi a ridicat mâinile spre cer. El i-a adus astfel un omagiu tatălui său, Jorge Messi (68 de ani), cel care a încetat din viață în 7 august, într-un spital din Rosario, Argentina.

E cunoscut că acesta a avut un rol important în drumul celui poreclit „La Pulga" spre fotbalul de top. În perioada în care Lionel era încă junior la Newell's Old Boys, tatăl său s-a ocupat de aspectele care țineau de cariera lui și a încercat să-i ofere cele mai bune condiții pentru a progresa. Când aventura europeană a devenit o posibilitate, Jorge a mers alături de Lionel în Spania, unde Messi avea să devină un superstar mondial. În schimb, mama fotbalistului, Cecilia Cuccittini, a rămas în Rosario pentru a avea grijă de ceilalți membri ai familiei.

Prin golul marcat, Messi a urcat pe locul al doilea în clasamentul marcatorilor din MLS, cu 13 goluri, la trei lungimi în urma atacantului croat Petar Musa (FC Dallas). Acesta nu reușise să înscrie în cele două meciuri disputate de la revenirea din Argentina.

În precedentele partide, Inter Miami a pierdut cu 2-3 în faţa echipei mexicane Leon, rezultat care a dus la eliminarea din Leagues Cup, iar apoi cu 1-4, în MLS, împotriva lui Nashville SC, meci în care Messi a ratat o lovitură de la 11 metri.

Echipa din Florida a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie şi se află la şapte puncte în urma liderului Conferinței de Est, Nashville SC, care a învins-o cu 1-0, miercuri, pe New York Red Bulls.