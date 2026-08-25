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Marc Cucurella a pozat în sala de trofee a lui Real Madrid

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Transferat în această vară, chiar în timpul CM de fotbal din SUA, Mexic și Canada, Marc Cucurella a fost prezentat oficial de Real Madrid. Nu s-a ținut o conferință de presă specială, ci acesta a pozat alături de președintele Florentino Perez, președintele onorific Jose Martínez și cele cincisprezece Cupe ale Europei expuse în sala trofeelor grupării din capitala Spaniei.

Florentino Perez și Marc Cucurella s-au fotografiat în sala de trofee a lui Real Madrid
Florentino Perez și Marc Cucurella s-au fotografiat în sala de trofee a lui Real Madrid Foto: Real Madrid

Așa cum s-a procedat și în cazul celorlalți fotbaliști aduși în pauza competițional (Denzel Dumfries, Carlos Espí, Bernardo Silva și Ibrahima Konate), dar și a antrenorului Jose Mourinho, Real Madrid l-a prezentat pe fundașul stânga prin intermediul site-ului oficial.

Cucurella a transmis cu această ocazie și un mesaj: „Salut, fani madrileni, sunt foarte fericit. Este o zi specială pentru mine și familia mea și aștept cu nerăbdare să vă întâlnesc pe Bernabeu”. La ceremonia discretă, internaționalul spaniol a fost însoțit de Florentino Perez în sala de ședințe de la Ciudad Real Madrid. Președintele clubului l-a îmbrățișat pe campionul mondial, iar apoi au vizionat împreună un videoclip care evidențiază cariera lui Cucurella.

Videoclipul a prezentat momente din cariera fundașului care a activat la Espanyol, primul său club, și ulterior la FC Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton și Chelsea. De asemenea, filmulețul a pomenit de victoria sa cu selecționata Spaniei la ultima Cupă Mondială, precum și de debutul său oficial la Real Madrid, sâmbătă, împotriva formației Espanyol Barcelona.

Ulterior, Cucurella și Perez s-au pozat ținând tricoul cu numărul 17 al lui Cucurella, în fața celor cincisprezece Cupe ale Europei pe care Real Madrid le-a câștigat în decursul istoriei sale.

Marc Cucurella Saseta s-a născut în 22 iulie 1998, la Alella, în Catalonia. Cucurella și-a făcut debutul la Barcelona. A disputat peste 100 de meciuri în La Liga pentru Eibar și Getafe, înainte de a pleca Brighton & Hove Albion în 2021. A petrecut un an acolo înainte de a trece la Chelsea, în 2022.

Cucurella a fost selecționat în reprezentativele Spaniei la fiecare nivel vârstă, câștigând medalia de argint la turneul olimpic din 2020. A debutat în naționala de seniori în 2021, participând la UEFA Euro 2024. A adunat 24 de prezențe în naționala Spaniei.

Fundașul a câștigat Cupa Spaniei cu Barcelona, în 2018, Conference League cu Chelsea, în 2025. Cu Spania a cucerit titlul mondial anul acesta și pe cel european în 2024.

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