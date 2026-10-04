Cât un oraș întreg dispărut de pe hartă: Peste 50.000 de români au plecat definitiv din țară într-un singur an

Aproape 55.000 de români au plecat definitiv din țară în 2025, cel mai mare număr înregistrat în ultimii 34 de ani, potrivit datelor prezentate de Ministerul Muncii. Singurul an în care cifra a fost mai mare a fost 1990, când aproape 97.000 de persoane au emigrat.

România își pierde oamenii: aproape 55.000 de români au plecat definitiv din țară într-un singur an. Foto: Arhivă

În prezent, între 4,37 și 5,11 milioane de români trăiesc în principalele state europene, în funcție de sursa statistică, notează TVR Info.

Cea mai numeroasă comunitate este în Marea Britanie, unde peste un milion de români au rezidență legală. Dintre aceștia, peste 680.000 au obținut statut permanent.

În Germania, la sfârșitul anului trecut erau înregistrați peste 900.000 de români, iar rata de ocupare a forței de muncă în rândul acestora este de aproximativ 70%.

În Spania, cifrele diferă în funcție de sursă. Institutul Național de Statistică indică aproape 609.000 de români, în timp ce Observatorul pentru Imigrație estimează aproximativ 1,93 milioane de persoane cu rezidență spaniolă. Diferența este explicată prin faptul că unii români s-au întors în țară sau au plecat ulterior în alte state.

Dintre românii înregistrați oficial, peste 350.000 lucrează și contribuie la sistemul de securitate socială.

În Italia, comunitatea românească număra în 2025 aproximativ 1,05 milioane de persoane, dintre care peste 600.000 plăteau taxe. Cei mai mulți lucrează în construcții, servicii pentru familii, turism, restaurante și agricultură.

În Franța, unde nu există statistici oficiale pe criterii etnice, estimările indică aproximativ 500.000 de români. Aproximativ 16.000 lucrează ca angajați detașați, în special în agricultură și construcții.

La începutul acestui an, populația rezidentă a României era de aproximativ 19 milioane de persoane, cu mai puțin de 2.000 față de 1 ianuarie 2025.