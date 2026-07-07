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Făcut „idiot care nu știe să scrie”, Kylian Mbappe i-a răspuns unei senatoare din Paraguay

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Campionatul Mondial 2026
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Senatoarea din Paraguay care a făcut declaraţii cu tentă rasistă la adresa lui Kylian Mbappé a publicat o scrisoare deschisă adresată căpitanului echipei Franței. Celeste Amarilla recunoaşte că „regretă” anumite afirmaţii, dar pretinde scuze de la fotbalistul lui Real Madrid.

Kylian Mbappé a reacționat la prima postare a senatoarei din Paraguay (Foto: EPAImages)
Kylian Mbappé a reacționat la prima postare a senatoarei din Paraguay (Foto: EPAImages)

Senatoare l-a insultat pe fotbalistul francez, calificându-l drept „camerunez colonizat, care se preface că e francez, răzbunător, nou-îmbogăţit, arogant şi urât". Aceasta a folosit și alte cuvinte dure la adresa căpitanului echipei naţionale a Franţei, numindu-l „un idiot care nici măcar nu a învăţat să scrie, care în loc de lapte matern sugea cocos şi pentru care cel mai inteligent lucru pe care l-a auzit vreodată sunt cimpanzeii"...

Kylian Mbappé a răspuns la afirmațiile celei care este membră a Partidului Liberal Radical Autentic din Paraguay: „Sunteţi o femeie demnă de dispreţ şi nedemnă de funcţia pe care o ocupaţi. Din cauza nesăbuinţei şi a rasismului dvs. fără reţineri, întreaga lume a uitat deja parcursul şi efortul istoric pe care jucătorii din țara dvs. l-au depus în timpul acestui Campionat Mondial de fotbal, pentru a face loc unei doamne incompetente, care face cea mai proastă imagine posibilă ţării sale. Nu voi permite niciodată unor oameni ca dvs să-şi răspândească ura şi rasismul în întreaga lume", a scris fotbalistul, potrivit site-ului cotidianului francez „LEquipe”.

Kylian Mbappé este pe primul loc în clasamentul golgheterilor (Foto: EPAImages)
Kylian Mbappé este pe primul loc în clasamentul golgheterilor (Foto: EPAImages)

Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) a reacționat imediat și a anunţat că va apela la justiţie: „Declaraţiile rasiste ale senatoarei paraguayene Celeste Amarilla la adresa lui Kylian Mbappé sunt absolut abjecte şi inacceptabile. Cum se poate ţine un astfel de discurs? Aceste declaraţii constituie o infracţiune şi sunt condamnabile. Ele trebuie urmărite penal atât aici, cât şi în alte ţări. FFF depune o plângere la parchet în vederea urmăririi penale".

Celeste Amarilla și-a șters postarea despre Mbappe

Senatoare a revenit fără a-şi retrage complet afirmaţiile: „Postările mele au fost făcute în timp ce sângele îmi clocotea. Acest sânge metis, acest frumos amestec de sânge indigen şi spaniol care îmi curge prin vene. (...) Cu toate acestea, puţin mai târziu am regretat că te-am jignit cu aceleaşi insulte pe care le primesc şi eu. Eu sunt dispreţuită pentru că sunt o femeie brunetă, latino-americană. Am regretat şi am şters mesajul. Înţeleg că te-a rănit, pentru că este umilitor", a continuat ea.

Cu toate acestea, Amarilla a continuat: „Acum, îţi cer să-ţi retragi şi tu cuvintele şi să-mi ceri scuze. Nici eu nu voi tolera violenţa ta. Nu mă cunoşti, nu ai nicio idee cine sunt şi nu ai niciun drept să spui că sunt o femeie demnă de dispreţ, nedemnă de funcţia pe care o exercit. Violenţă de gen în toată regula! Retractează, onorează-ţi cetăţenia franceză şi cere-mi scuze. Altfel voi putea iniţia acţiuni legale pentru violenţă de gen."

În noua sa intervenție, senatoarea a subliniat caracterul personal al insultelor sale la adresa lui Kylian Mbappé, precizând că nu are „nimic împotriva Franţei". Aceasta a spus că a locuit și a studiat în Hexagon, că a „cântat Marseillaise", dar şi că şi-a petrecut Crăciunul în staţiunea Courchevel şi s-a deplasat în stațiunea Saint-Tropez pentru a sărbători Anul Nou în 2026.

Și fostul portar Chilavert a jignit echipa Franței

Pe de altă parte, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat „fără echivoc” declaraţiile rasiste ale senatoarei paraguayane Celeste Amarilla la adresa lui Kylian Mbappe: „Condamn fără echivoc declaraţiile rasiste adresate lui Kylian Mbappé de către senatoarea paraguayană Celeste Amarilla. Lumea fotbalului şi întreaga societate sunt solidare cu căpitanul echipei Franţei: trebuie să luptăm împotriva rasismului şi să-l eradicăm împreună", a scris oficialul FIFA într-un mesaj postat pe contul său de Instagram.

Reacții de condamnare au avut preşedintele Franței, Emmanuel Macron, dar şi ministrul francez al Sportului, Tineretului şi Vieţii Asociative, Marina Ferrari.

Cotidianul francez „LEquipe” a amintit, totodată, că jucătorii echipei de fotbal a Franţei, care a învins Paraguayul (1-0), sâmbătă trecută, în optimile de finală ale Campionatului Mondial din 2026, fuseseră vizaţi de fostul portar paraguayan José Luis Chilavert, care a făcut următoarea declarație rasistă: „La Cupa Mondială din 1998, ne-am confruntat cu francezii, iar acum Paraguayul va înfrunta o echipă africană".

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