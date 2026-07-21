Vinicius Jr, de nerecunoscut după intervenția la bărbie. Val de glume pe internet

Starul lui Real Madrid a profitat de revenirea în Brazilia pentru a-și schimba înfățișarea. Procedura estetică a fost efectuată în condiții de maximă discreție, însă primele imagini au devenit imediat virale. Fanii l-au comparat pe atacant cu fostul internațional brazilian Ramires și cu un cunoscut cântăreț.

Vinicius Junior a schimbat pentru câteva zile gazonul cu cabinetul unui renumit medic, supranumit „esteticianul vedetelor” în Brazilia. Atacantul lui Real Madrid a apărut luni, 20 iulie, la un eveniment organizat în Goiânia de influencerița Virginia Fonseca, iar noul său chip a devenit rapid principalul subiect de discuție.

Cu barba mai bogată, mandibula mult mai bine conturată și bărbia vizibil proiectată, fotbalistul în vârstă de 26 de ani a fost cu greu recunoscut de unii dintre internauți. Imaginile au apărut la numai câteva ore după ce Vinicius fusese fotografiat într-o clinică din orașul brazilian.

O „operațiune de război” pentru noul look

Presa braziliană a scris inițial despre o „armonizare a bărbiei”, o procedură destinată să ofere mai multă proiecție și definire părții inferioare a feței. Responsabil de transformare a fost medicul Alessandro Alarcão, cunoscut pentru colaborările sale cu mai multe vedete din Brazilia, inclusiv cu Virginia Fonseca, o foarte bine cunoscută prezentatoare TV din această țară.

Potrivit siteului LeoDias, medicul s-ar fi deplasat special din Miami la Goiânia pentru a-i trata pe Vinicius și pe partenera acestuia. Clinica ar fi fost închisă publicului pe parcursul zilei, iar membrii personalului ar fi primit instrucțiuni stricte pentru a împiedica apariția unor fotografii sau informații înainte de finalizarea procedurilor. Jurnaliștii brazilieni au descris măsurile de confidențialitate drept o adevărată „operațiune de război”.

Medicul a confirmat ulterior că l-a primit pe starul lui Real Madrid, mulțumindu-i public pentru încredere și descriindu-l drept o persoană simplă, politicoasă și cu o energie contagioasă.

Deși mai multe publicații străine au prezentat intervenția drept o „operație la bărbie”, explicația oferită de echipa medicală indică mai degrabă un ansamblu de proceduri estetice. Tratamentul a inclus o „naturalizare facială”, o restructurare a ligamentelor feței și o rafinare a proiecției bărbiei, realizate astfel încât trăsăturile și identitatea pacientului să fie păstrate. „Am realizat o naturalizare facială, bazată pe restructurarea ligamentelor feței, asociată cu o rafinare a proiecției bărbiei, respectând întotdeauna caracteristicile anatomice și identitatea pacientului. Scopul este de a oferi mai mult echilibru, armonie și naturalețe, fără a desfigura sau altera trăsăturile feței”, au anunțat cei de la clinică, după cum scrie gsp.ro.

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„Dacă îmi spunea cineva că acesta este Vini, nu credeam”

Precizările medicului nu au oprit însă avalanșa de comentarii. În momentul în care fotografiile cu noul chip al brazilianului au început să circule pe rețelele sociale, reacțiile au variat de la complimente la ironii.

„Dacă mi-ar fi spus cineva că acesta este Vini Jr, nu aș fi crezut niciodată”, a comentat o utilizatoare. O alta a legat schimbarea de reapariția fotbalistului alături de Virginia Fonseca: „Mor după armonizarea spectaculoasă pe care și-a făcut-o Vini pentru a-și anunța împăcarea cu Virginia”.

Numeroși microbiști au observat o asemănare cu Ramires, fostul mijlocaș de la Chelsea și al naționalei Braziliei. „Vini, știm că iubești numărul 7, dar nu trebuia să te transformi în Ramires”, a glumit un fan. „Arată mai mult ca Ramires decât ca Vinicius”, a scris altul, în timp ce un al treilea a concluzionat simplu: „Vini Jr s-a transformat în Ramires”.

Glumele au ajuns chiar și la fostul fotbalist. După ce o pagină de meme-uri a publicat o imagine prin care anunța ironic „transferul” lui Vinicius la Palmeiras, folosind o fotografie a lui Ramires, acesta din urmă a răspuns amuzat: „Voi vă jucați prea mult”, alături de un emoji care râde.

Și cântărețul Mumuzinho a intrat în joc

O altă comparație devenită virală a fost cu Mumuzinho, un cunoscut cântăreț brazilian. Artistul nu s-a arătat deranjat și a profitat de moment pentru a publica un videoclip în care a pretins, în glumă, că el fusese cel care mersese la clinica din Goiânia. „Am fost recent la Goiânia, am fost foarte bine primit și mi-a plăcut mult rezultatul. Văd că toată presa vorbește despre el”, a spus cântărețul, continuând gluma care făcea deja înconjurul internetului.

Alți suporteri au fost mai puțin încântați de transformare. „Îl prefer pe vechiul Vini”, „M-am trezit și Vinicius arăta ca altcineva” sau „Cred că încearcă doar să fie mai atrăgător” s-au numărat printre reacțiile strânse după publicarea fotografiilor.

Vinicius nu a comentat până acum nici procedura, nici valul de glume. Brazilianul urmează să revină în curând la Madrid pentru pregătirea noului sezon, însă, până la următoarea sa apariție pe teren, noua bărbie pare să fi reușit ceea ce apărătorii adverși fac cu greu: să-i fure complet prim-planul.