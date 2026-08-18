 Dan Nistor este regele aparițiilor pe prima scenă a fotbalului românesc! Record absolut în Superliga | adevarul.ro
search
Marți, 18 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dan Nistor este regele aparițiilor pe prima scenă a fotbalului românesc! Record absolut în Superliga

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Dan Nistor a atins o bornă impresionantă în fotbalul românesc. La 38 de ani, mijlocașul lui U Cluj a ajuns la 516 meciuri disputate în Superliga, devenind jucătorul cu cele mai multe apariții din istoria campionatului.

Dan Nistor a intrat în istoria Superligii Foto/Facebook @fcuniversitateacluj
Dan Nistor a intrat în istoria Superligii Foto/Facebook @fcuniversitateacluj

Recordul a fost stabilit în partida cu UTA Arad, 2-1, în care Nistor a fost titular. Prin această performanță, veteranul ardelenilor l-a depășit pe Ionel Dănciulescu și a devenit liderul all-time al clasamentului.

Momentul nu a trecut neobservat. Înaintea meciului, oficialii lui „U” Cluj i-au pregătit o surpriză: Nistor a primit flori și un tricou inscripționat cu numărul 516. Și adversarii de la UTA au ținut să marcheze performanța, oferindu-i o plachetă specială.

Echipele la care a evoluat Dan Nistor în cariera sa

  • CS Mioveni (12 meciuri, două goluri);
  • CFR Cluj (18 meciuri, cinci assist-uri);
  • Dinamo (105 de partide, 18 goluri, 41 de pase decisive);
  • Universitatea Craiova (123 de meciuri, 15 goluri, 18 assist-uri);
  • ”U” Cluj (142 de partide, 39 de goluri, 28 de pase decisive);
  • Pandurii Târgu Jiu (198 de meciuri, 14 goluri, 37 de pase decisive).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o
digi24.ro
image
A vrut să-și salveze fratele mai mare, dar au pierit în valuri. Sora celor 2 frați morți la Olimp avea nunta într-o lună
stirileprotv.ro
image
Liber pentru Comisia de Constituţionalitate de la Senat să ancheteze întâlnirea dintre preşedinta CCR şi premierul demis Ilie Bolojan
gandul.ro
image
„Fac pariu că o să legalizeze drogurile”
mediafax.ro
image
Gigi Becali, decizie „la cald” imediat după FCSB – FC Botoșani. „A plecat din România!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Detaliul care complică tentativa de înlăturare a lui Dominic Fritz din funcția de primar: „Nu poți aplica două sancțiuni pentru aceeași faptă”
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul decesului actriţei Hayden Panettiere. Ce a stabilit autopsia preliminară
digi24.ro
image
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
gsp.ro
image
S-au despărțit după 30 de ani: ”Băieţi, vreau să vă mărturisesc ceva. Am divorţat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
digisport.ro
image
Ce salarii sunt în construcții în Norvegia. Cât se câștigă în funcție de meserie
click.ro
image
Surse: Se amână facerea unui guvern. Nicușor Dan ar urma să desemneze un premier după 1 septembrie
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Un turist a fost arestat după ce a făcut un grătar în vila în care era cazat, în Creta
observatornews.ro
image
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei
cancan.ro
image
Nemulțumit de pensia primită după Marea Recalculare? Cum poate ajunge dosarul tău pe masa CCR. Exemplu concret
newsweek.ro
image
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
prosport.ro
image
Cine ar putea fi obligat să își instaleze baterii de stocare. Ce se schimbă pentru românii care vor panouri fotovoltaice
playtech.ro
image
Patronul a anunțat plecarea vedetei după FCSB – Botoșani 3-2. „Azi-mâine se rezolvă”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Facturile la curent vor fi mai mari și pentru cei care au economisit energie. Mecanismul care va sta la baza noilor prețuri, din toamnă
ziare.com
image
Ilie Năstase n-a mai rezistat și l-a făcut "praf": "Cred că nu știe nici cum îl cheamă!"
digisport.ro
image
Tiktok-ul a devenit magazinul diamantelor. De ce aleg utilizatorii să cumpere pietrele prețioase de pe aplicație
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE din apartamentul lui Maurice Munteanu. Locuința lui este plină de obiecte vintage, de mare valoare. Doar baia are aspecte moderne / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 18 august. Zi cu ghinion pentru unele zodii! Cine are parte de certuri, bani pierduți și surprize neașteptate
mediaflux.ro
image
Ritualul secret al lui Vincent Kompany dinaintea meciurilor lui Bayern: „Am 20 de minute pentru asta!”
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Andreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă”
click.ro
image
Coreeanul care și-a lăsat țara natală pentru România. Ce afacere inedită a pus pe picioare în Prahova
click.ro
image
Ce l-a surprins pe românul care a ajuns în cel mai mare oraș fantomă din lume. „100 MILIARDE $ aruncați pe geam”
click.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
FotoJet (82) jpg
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească
okmagazine.ro
Descoperirea trupului regelui Ludovic al II-lea, după Bătălia de la Mohács. Pictură de Bertalan Székely (© Wikimedia Commons)
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mămăruță face schimb de tricouri cu Denise”
image
Andreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă”

OK! Magazine

image
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească