Dan Nistor este regele aparițiilor pe prima scenă a fotbalului românesc! Record absolut în Superliga
Dan Nistor a atins o bornă impresionantă în fotbalul românesc. La 38 de ani, mijlocașul lui U Cluj a ajuns la 516 meciuri disputate în Superliga, devenind jucătorul cu cele mai multe apariții din istoria campionatului.
Recordul a fost stabilit în partida cu UTA Arad, 2-1, în care Nistor a fost titular. Prin această performanță, veteranul ardelenilor l-a depășit pe Ionel Dănciulescu și a devenit liderul all-time al clasamentului.
Momentul nu a trecut neobservat. Înaintea meciului, oficialii lui „U” Cluj i-au pregătit o surpriză: Nistor a primit flori și un tricou inscripționat cu numărul 516. Și adversarii de la UTA au ținut să marcheze performanța, oferindu-i o plachetă specială.
Echipele la care a evoluat Dan Nistor în cariera sa
- CS Mioveni (12 meciuri, două goluri);
- CFR Cluj (18 meciuri, cinci assist-uri);
- Dinamo (105 de partide, 18 goluri, 41 de pase decisive);
- Universitatea Craiova (123 de meciuri, 15 goluri, 18 assist-uri);
- ”U” Cluj (142 de partide, 39 de goluri, 28 de pase decisive);
- Pandurii Târgu Jiu (198 de meciuri, 14 goluri, 37 de pase decisive).