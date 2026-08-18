 Final de eră la CFR Cluj? Ioan Varga și-a anunțat retragerea și lasă clubul pe mâna unui elvețian: „De astăzi intră în pâine!” | adevarul.ro
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Final de eră la CFR Cluj? Ioan Varga și-a anunțat retragerea și lasă clubul pe mâna unui elvețian: „De astăzi intră în pâine!”

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CFR Cluj se pregătește pentru o schimbare importantă în zona de conducere. Ioan Varga a decis să nu se mai implice direct în administrarea clubului, urmând să lase responsabilitățile executive în mâinile unui om de afaceri din Elveția.

Ioan Varga Foto/Captură Orange Sport
Ioan Varga Foto/Captură Orange Sport

Finanțatorul ardelenilor nu se retrage însă complet. Varga a precizat că va rămâne alături de echipă și va continua să asigure sprijinul financiar necesar, însă nu mai dorește să gestioneze activitățile de zi cu zi.

Varga: „Eu vreau să fac pasul în spate, să-mi văd de familie!”

Cel care ar urma să preia controlul asupra clubului este Hendrik Klein, antreprenor din Zurich, cunoscut pentru implicarea sa anterioară la FC Locarno, club care evoluează în eșaloanele inferioare ale fotbalului elvețian.

„Va veni un preşedinte nou în funcţia mea, este din Elveţia, am înţeles că a sosit ieri şi va intra în pâine. Hendrik Klein e numele lui, se schimbă conducerea. Eu vreau să fac pasul în spate, să-mi văd de familie şi să se ocupe el. De astăzi va fi, de astăzi! Eu îi ajut cu banii ca şi până acum, dar să se ocupe ei, eu îmi văd de treaba mea şi de afacerile mele, să nu mi se mai spargă mie toate în cap. Este un om care a fost în acţionariat la Basel, e om serios şi care ştie joaca. Face parte din ăia cu care au fost discuţii în trecut, acum s-au concretizat. Am înţeles că astăzi e deja acolo şi semnează!, a declarat Varga, potrivit primasport.ro.

Klein și Samuel Grigo au încercat să obțină un rol în conducerea lui Locarno în 2025, însă nu au fost incluși în noua echipă administrativă. Nemulțumiți de felul în care au fost făcute schimbările, cei doi au apelat la instanță, dar acțiunile lor au fost respinse.

În anul următor, cei doi au revenit cu o altă solicitare. Klein și Grigo au cerut recuperarea unei sume de aproximativ 100.000 de franci elvețieni, adică în jur de 106.000 de euro.

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„N-am niciun sentiment, sunt atât de supărat pe presa care te critică pe banii tăi. În plus, eu n-am avut niciun câştig, tot ce am făcut, am făcut pentru fotbalul din Cluj.

Am făcut cât am putut eu, mi-am băgat bănuţii mei şi nu e plăcut să vezi că familia îţi zice «Eşti chiar nebun, mai bagi bani?». Am zis că le mai bag bani anul ăsta şi de acolo încolo ei să se descurce!, a mai spus Varga.

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