Debut dezastruos pentru Șumudică la CFR Cluj, Craiova a scos doar un egal la Galați

Promovată în această vară, Corvinul Hunedoara a furnizat o mare surpriză, în această seară, când s-a impus cu 3-0 în fața multiplei campioane a României, CFR Cluj, în etapa a cincea din Superligă. A fost meciul în care Marius Şumudică a revenit pe banca tehnică a grupării transilvănene.

Disputat la Arad, meciul a debutat cu Corvinul în atac. Iar hunedorenii au avut prima ocazie a partidei în minutul 2, când Pîrvulescu a reluat slab spre poartă centrarea lui Yeboah. Scorul a fost deschis de Antoniu Manolache, în minutul 43, când a şutat din înteriorul careului, din întoarcere, iar mingea s-a dus la colţul scurt la vinclu.

În partea a doua a meciului tot Corvinul a fost mai eficientă. După ce portarul gazdelor, Codruţ Sandu, a blocat şutul lui Drazic, din careu, în minutul 58, Espinosa şi Fabry au fost aproape de gol în minutul 68. Trei minute după aceea, Ivancevic a înscris din careu, iar golul a fost validat după două minute de analiză VAR.

Clujenii au ieșit la atac, însă mingea șutată de Drazic a lovit stâlpul porții hunedorene, în minutul 85. Corvinul a fost aproape de gol un minut mai târziu, la şutul lui Gillard, parat de Vâlceanu. Al treilea gol a fost izbutit de Goodlad, în minutul 89.

Diferența putea să fie și mai mare, dar Vâlceanu a reușit să intervină salvator la şutul aceluiaşi Goodlad, în al doilea minut al prleungirilor.

După această victorie, Corvinul are 8 puncte şi este pe locul 5 în clasament, în timp CFR ocupă locul 13, cu 3 puncte, dar şi un meci mai puțin disputat (cel cu Universitatea Cluj).

Universitatea Craiova n-a scos decât un egal la Galați

În celălalt meci al zilei, Oțelul Galați a terminat la egalitate, 1-1 (0-0), cu Universitatea Craiova. Campioana a jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică, după eliminarea lui Alexandru Crețu (min. 29). Acesta a văzut două cartonașe galbene în decurs de cinci minute.

Cu toate acestea, Monday Etim (min. 57) a deschis scorul pentru oaspeți, cu un șut de la 12 metri, la centrarea lui Tudor Băluță. Gazdele au reacționat și internaționalul moldovean Teodor Lungu a egalat cu un șut de la circa 30 de metri, care l-a surprins pe portarul Răzvan Sava (min. 87).

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Gazdele au avut un șut în cadrul metalic al porții, prin Patrick Fernandes (min. 14), dar au ratat și alte ocazii de gol prin Pedro Nuno (min. 43), Joao Paulino (min. 66). Pe de altă parte, Universitatea a irosit oportunități prin Anzor Mekvabișvili (min. 53), Luca Băsceanu (min. 61) și Assad Al Hamlawi (min. 69).

De la revenirea gălățenilor pe prima scenă din 2023, cele două formații s-au întâlnit de șapte ori. În trei rânduri s-au impus oltenii, un joc a fost câștigat de moldoveni, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Universitatea Craiova rămâne o cu victorie în ultimele patru meciuri în toate competițiile (două egaluri și un eșec). Oțelul are trei egaluri și o înfrângere în ultimele patru etape.

Etapa a 5-a

Vineri

Voluntari - Petrolul................1-2

FC Argeș - Farul....................1-1

Sâmbătă

Csikszereda - Sepsi.................0-0

Rapid - Dinamo......................0-1

Duminică

Oțelul - Univ. Craiova..............1-1

Corvinul - CFR Cluj.................3-0

Luni

„U” Cluj - UTA......................18.30

FCSB - FC Botoșani..................21.30

Clasament

1. Dinamo 5 3 1 1 11-3 10p

2. FC Argeş 4 3 0 1 4-3 10p

3. Petrolul 5 3 0 2 4-6 9p

4. FCSB 4 2 2 0 6-2 8p

5. Corvinul 5 2 2 1 7-3 8p

5. Farul 5 2 2 1 9-7 8p

6. Rapid 5 2 2 1 5-3 8p

7. Univ. Craiova 5 2 2 2 10-7 7p

8. „U” Cluj 3 2 0 1 4-3 6p

9. Sepsi 5 1 3 1 2-2 6p

11. Oţelul 5 1 3 1 6-6 6p

12. Voluntari 5 1 1 3 4-13 4p

13. CFR Cluj 4 1 0 3 7-8 3p

14. Botoşani 4 0 3 1 4-5 3p

15. UTA 4 0 2 2 2-7 2p

16. Csikszereda 5 0 1 4 2-9 1p

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.