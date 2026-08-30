Messi a marcat de patru ori, Inter Miami a făcut scor cu Montreal

Vicecampion mondial în vara care tocmai se încheie, Lionel Messi (39 de ani) a marcat patru goluri pentru Inter Miami în meciul pe care echipa sa l-a câştigat cu 7-1, pe teren propriu, în faţa formaţiei CF Montreal. Confruntarea a contat pentru Liga Profesionistă Nord-Americană de fotbal (MLS).

Lionel Messi este liderul lui Inter Miami Foto: EPAImages

Octuplu câştigător al Balonului de Aur, Messi a înscris în minutele 40, 52, 83 şi 90+6. Acesta a oferit, totodată, și o pasă la reuşita uruguayanului Luis Suarez (min. 80). Celelalte goluri ale învingătorilor i-a avut ca autori pe brazilianul Casemiro (min. 20) şi pe americanul Alexander Shaw (min. 89).

În urmă cu o săptămână, Lionel Messi a fost amendat de Comisia de Disciplină MLS după incidentul petrecut în partida Inter Miami - Philadelphia Union 2-2. La finalul unei partide tensionate, argentinianul a avut un conflict cu Quinn Sullivan, fotbalistul lui Philadelphia. Cei doi au schimbat replici dure, iar Messi l-a lovit peste față pe adversar.

Incidentul nu a fost sancționat în timpul partidei, deoarece arbitrul nu a văzut gestul. Oficialul se afla cu spatele în momentul în care Messi l-a lovit pe Sullivan, dar a intervenit imediat pentru a-i separa pe cei doi jucători. Ulterior, incidentul a fost analizat, iar Messi a fost sancționat financiar. MLS nu a dezvăluit suma pe care starul argentinian trebuie să o plătească.

La aproape 40 de ani, Messi rămâne un eficient marcator de goluri Foto: EPAImages

În 19 august, Lionel Messi a înscris primul său gol după decesul tatălui său, în meciul pe care Inter Miami l-a încheiat la egalitate, 2-2, cu Philadelphia Union.

Deţinătoare a titlului de campioană în MLS, Inter Miami s-a prezentat la acest meci după o serie de cinci fără victorie în toate competiţiile. Ceea ce a reprezentat o contraperformanţă care i-a făcut pe conducătorii clubului să renunţe la serviciile antrenorului argentinian Guillermo Hoyos. Acesta urmează să fie înlocuit cu compatriotul său Kily Gonzalez.

Gruparea din Florida se află în acest moment pe locul 2 în Conferinţa de Est a MLS, la 10 puncte distanţă de liderul Nshville SC, care s-a impus cu 4-0 în partida cu FC Cincinnati.