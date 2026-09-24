Selecționerul Gică Hagi a decis! Cei 23 de „războinici” care fac deplasarea la Stockholm pentru lupta cu Suedia

Pentru prima confruntare din noua ediție a Ligii Națiunilor, Gică Hagi a făcut selecția finală pentru deplasarea din Suedia. 23 de jucători vor merge la Stockholm pentru partida programată vineri, de la ora 21:45.

Selecționerul Gică Hagi și Răzvan Marin Foto: Facebook @echipanationala

Selecționerul a lăsat nouă dintre fotbaliștii convocați la baza de la Mogoșoaia, unde aceștia vor continua pregătirea în perspectiva următorului meci. Printre ei se află Daniel Bîrligea, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan.

„Echipa Națională a României va ajunge în această seară la Stockholm, unde mâine, de la ora 21:45, va debuta în noua ediție a Ligii Națiunilor în confruntarea împotriva Suediei. Fiind vorba despre o acțiune atipică și extrem de intensă, cu 4 meciuri programate în doar 10 zile, selecționerul Gică Hagi a decis să nu deplaseze întregul lot în Suedia.

Astfel, 9 dintre cei 32 de tricolori convocați vor rămâne la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, unde se vor pregăti în continuare sub îndrumarea staff-ului. Jucătorii rămași în cantonament sunt: Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan!”, a precizat FRF, pe site-ul oficial.

Lotul României pentru meciul cu Suedia:

În lotul pentru duelul cu Suedia se regăsesc, printre alții, portarul Ionuț Radu, fundașul Radu Drăgușin, precum și Răzvan Marin, Ianis Hagi și Louis Munteanu.