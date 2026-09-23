E gata puzzle-ul! Mai lipsesc doar câteva piese din „primul 11” perfect contra Suediei. Schimbare interesantă de sistem

Gică Hagi mai are de pus la punct doar câteva detalii înaintea primului meci al României în noua ediție de Nations League. Tricolorii debutează vineri, 25 septembrie, la Stockholm, unde vor întâlni Suedia de la ora 21:45.

Gică Hagi, la antrenamentul României Foto: Facebook @echipanationala

Din lotul inițial de 33 de jucători, Denis Drăguș nu mai poate fi luat în calcul după accidentarea suferită. În rest, selecționerul are deja conturată în mare parte echipa de start, urmând să mai ia câteva decizii înaintea confruntării din Suedia.

Trei fundași în centrul planului lui Hagi

Gică Hagi pare să fi ales sistemul pentru confruntarea cu Suedia: România ar urma să abordeze partida într-un 5-4-1, cu accent pe siguranța defensivă și pe reducerea spațiilor din zona propriului careu.

Ionuț Radu este principalul favorit pentru postul de portar, în timp ce flancurile defensive ar urma să fie acoperite de Andrei Rațiu și Nicușor Bancu. În centrul apărării, Radu Drăgușin și Andrei Burcă pornesc cu prima șansă, dar al treilea loc rămâne deschis. Pentru poziția respectivă, Hagi are mai multe variante: Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan, Matei Ilie și Andrei Coubiș. În ecuație ar putea intra și Lisav Eissat, în cazul în care fundașul nu va fi cedat pentru acțiunile următoare ale naționalei U21.

La mijloc, trei dintre cele patru poziții par deja ocupate. Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Ianis Hagi sunt așteptați să facă parte din formula de start, iar pentru ultimul loc se luptă Vlad Dragomir, Marius Marin, Tudor Băluță, Vladimir Screciu și Alexandru Cicâldău.

Cea mai mare dilemă este în atac

După ce Denis Drăguș a devenit indisponibil, Hagi trebuie să aleagă între Daniel Bîrligea și Louis Munteanu pentru rolul de vârf. În aceste condiții, formula României se conturează astfel: Ionuț Radu în poartă, Rațiu și Bancu pe benzi, Drăgușin, Burcă și încă un fundaș central în linia de cinci, Stanciu, Răzvan Marin, Ianis Hagi și încă un mijlocaș la mijlocul terenului, iar în față unul dintre Bîrligea și Louis Munteanu. Practic, ultimele necunoscute sunt al treilea fundaș central, al patrulea mijlocaș și atacantul.

Programul României în Liga Națiunilor în septembrie și octombrie