Cum îl tratează Gică Hagi pe propriul fiu. Mărturia fotbalistului crescut în casa „Regelui”: „Le e frică. Tot timpul a fost drastic cu el!”

Carlo Casap a cunoscut îndeaproape modul de lucru al lui Gică Hagi, după ce a intrat la Academia Hagi la doar 12 ani. A trecut prin mai multe categorii de juniori ale Viitorului, apoi a făcut pasul către prima echipă și a cucerit două titluri de campion alături de formația constănțeană.

Gică Hagi Foto: Sportpictures

Fostul mijlocaș susține că, în perioada petrecută în club, a observat că unii dintre angajații lui Hagi evitau să-i spună direct anumite lucruri. În opinia lui Casap, explicația ar putea fi teama de reacția patronului sau dorința acestora de a nu ajunge în conflict cu el.

„Da, eu cred că le era frică. Și în ziua de azi cred că e la fel!”

Hagi este cunoscut pentru standardele ridicate pe care le impune și pentru faptul că este foarte exigent cu oamenii din jurul său.

„Da, eu cred că le era frică. Și în ziua de azi cred că e la fel. Mulți antrenori nu au personalitate să aibă o discuție sinceră cu el. El cred că nu știe. Poate a simțit. Sunt oamenii de atât timp acolo. Cred că unii nu sunt sinceri. Își văd interesul.

Sunt antrenori, dar nu cred că pot purta un dialog sincer cu domnul Hagi, pentru că le e frică. Poate consideră că e stabilitate financiară. Peste tot sunt multe persoane care se mulțumesc cu puțin!”, a spus Carlo Casap, în cadrul podcastului „Mai mult decât fotbal”.

„Pe Ianis l-a tratat ca pe restul copiilor. Tot timpul a fost drastic cu el!”

Carlo Casap a fost coleg de generație cu Ianis Hagi la Viitorul și a ajuns la Academia Hagi în 2012. A petrecut apoi mai mulți ani în cadrul clubului, unde a bifat 125 de apariții și a câștigat două titluri de campion. În prezent, mijlocașul este liber de contract.

În perioada junioratului, Casap a locuit o vreme chiar în casa lui Gică Hagi, alături de Florinel Coman. Astfel, a putut observa îndeaproape relația dintre Hagi și fiul său, Ianis. Fostul mijlocaș susține că nu a remarcat niciodată un tratament preferențial pentru actualul fotbalist de la Alanyaspor.

„Pe Ianis l-a tratat ca pe restul copiilor. Tot timpul a fost drastic cu el. Ianis se supăra repede, pentru că era ambițios și voia să demonstreze că el poate, nu prin prisma numelui. Asta am simțit eu atunci, dar și acum. Eu tot timpul am spus, eu cred că Ianis Hagi și-a clădit deja un nume și merge pe premisa că-l cheamă Ianis și nu vrea să trăiască de pe numele Hagi. Bineînțeles că e mândru că poartă numele acesta, dar eu cred că și-a clădit și el un nume!”, a mai spus Carlo Casap, conform sursei citate.