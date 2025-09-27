Laurențiu Reghecampf, acuzat că ia bani pentru aparițiile publice în România. Sudanezii, furioși: „Al-Hilal merge prost și el stă pe internet și vorbește”

Speranța Laurențiu Reghecampf pare că se stinge ușor, dar sigur. Cel puțin asta cred jurnaliștii din Sudan, noua destinație a antrenorului român.

De când a preluat-o pe Al-Hilal Omdurman, tehnicinaul nu a reușit să facă miracole. Doar două victorii obținute în cadrul celor șapte partide disputate de către sudanezi, de la apariția sa în vestiarul echipei.

Soarta tehnicianului va fi decisă în curând, astfel că Al-Hilal Omdurman urmează să dispute returul cu Jamus, în Zanzibar, în turul I preliminar al Ligii Campionilor. În partida tur, cele două grupări și-au împărțit punctele, scor final 0-0.

Presa din Sudan pune sare pe rana lui Reghecampf. Presiunea este și mai mare, astfel că situația nu este deloc favorbilă pentru gruparea românului în competiția internă. Dacă Al-Hilal Omdurman va rata calificarea, jurnaliștii sudanezi consideră că prețul plătit de către Reghe va fi unul foarte mare. Și anume, pierderea locului său pe banca tehnică a echipei.

Acuzat că ia bani pentru aparițiile mediatice din țară!

Cu câteva zile înaintea returului cu Jamus (Sudanul de Sud), antrenorul român a fost, din nou, luat în vizor de către comunitate.

Laurențiu Reghecampf, fiind invitat în cadrul unei emisiuni din România desfășurate prin intermediul platformei Skype, a analizat ultimele evenimente petrecute în fotbalul românesc.

Decizia lui Reghecampf nu ar fi fost una tocmai inspirată, conform sudanezilor dezamăgiți de rezultatele acestuia. Un moment cu totul neinspirat, în contextul în care Al-Hilal Omdurman riscă să fie eliminată din Liga Campionilor.

„Ia bani din România pentru aceste apariții. A provocat furia fanilor!”

Jurnaliștii din Sudan nu au tăcut și l-au taxat grav pe Reghecampf.

„Am monitorizat aparițiile lui Reghecampf la emisiunile sportive din România. De când a preluat Al-Hilal Omdurman, la începutul lunii august, acest antrenor a apărut de patru ori în aceeași emisiune!

În cadrul acestor apariții, lungi de fiecare dată, Reghecampf a analizat meciurile din campionatul românesc, plus meciurile europene ale formațiilor din țara sa. Acest trend indică faptul că Reghecampf ia bani de acolo, de la această emisiune, pentru aceste apariții. Această situație a provocat furia fanilor.

Pentru că afectează munca lui Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman. În loc să-și dedice timpul echipei pe care o antrenează, în loc să vizioneze meciurile adversarilor și să facă analize, Reghecampf stă pe internet și vorbește cu ziariștii din țara sa. Iar asta într-un moment în care Al-Hilal Omdurman merge prost. Dovadă și bilanțul lui Reghecampf de până acum: 7 meciuri, 2 victorii, 4 egaluri și 1 înfrângere din care a rezultat pierderea trofeului în Cupa CECAFA!“, au notat jurnaliștii din Sudan.