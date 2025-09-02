Foto Dezastru de proporții în Sudan: Peste 1.000 de morți într-o alunecare de teren din vestul țării

Peste 1.000 de oameni au murit duminică într-o alunecare de teren în vestul Sudanului, potrivit unui grup rebel care controlează zona. Alunecarea de teren a distrus complet un sat din Munții Marra și a lăsat un singur supraviețuitor.

Dezastrul a avut loc pe 31 august, în urma ploilor torențiale, a precizat Armata de Eliberare a Sudanului (SLM), condusă de Abdelwahid Nour, potrivit The Guardian.

„Informațiile inițiale arată că toți locuitorii satului, estimați la peste o mie de persoane, au murit, cu excepția unui singur supraviețuitor”, se arată în declarația SLM.

Mișcarea, care controlează zona situată în regiunea Darfur, a făcut apel la ONU și la organizațiile internaționale de ajutor umanitar pentru a sprijini recuperarea trupurilor victimelor – bărbați, femei și copii.

Satul „a fost acum complet ras de pe fața pământului”, a adăugat organizația.

Războiul civil sângeros din Sudan – aflat deja în al treilea an – a împins țara într-una dintre cele mai grave crize umanitare din lume, cu foamete declarată în unele părți ale Darfurului. Luptele s-au intensificat în Darfur, mai ales la El-Fasher, de când armata a preluat controlul asupra capitalei, Khartoum, în martie.

Fugind din calea războiului dintre armata sudaneză și forțele paramilitare RSF, localnicii s-au refugiat în Munții Marra, unde hrana și medicamentele sunt insuficiente.

Guvernatorul din Darfur, aliat cu armata, Minni Minnawi, a descris alunecarea de teren drept „o tragedie umanitară care depășește granițele regiunii”.

„Facem apel la organizațiile umanitare internaționale să intervină de urgență și să ofere sprijin și asistență în acest moment critic, pentru că tragedia este mai mare decât ceea ce poporul nostru poate suporta singur”, a transmis el.

O mare parte din Darfur – inclusiv zona unde a avut loc alunecarea de teren – rămâne în mare parte inaccesibilă organizațiilor internaționale de ajutor din cauza luptelor continue, ceea ce limitează sever livrarea de ajutoare umanitare urgente.