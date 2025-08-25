Laurențiu Reghecampf, abandonat de propriii jucători în Sudan. Antrenorul român, chin în țara măcinată de războiul civil

Laurențiu Reghecampf a surprins când a acceptat să preia o echipă din Sudan, o țară măcinată de război civil, de probleme economice și sanitare. Antrenorul de 49 de ani a declarat în mai multe rânduri că statul african este sigur, însă realitatea îl contrazice. Jucătorii străini de la Al Hilal Omdurman fug pe capete în alte campionate.

Reghe a mers cu noua sa echipă în Tanzania, pentru un cantonament în care să pregătească noul sezon. Pe lângă faptul că nu îi are la lot pe jucătorii convocați la naționala Sudanului, antrenorul român s-a trezit și fără vedetele formației. Străinii au refuzat să meargă în cantonament, încercând să se transfere la alte cluburi, unde situația este mai liniștită.

„Situație de criză între jucătorii străini ai lui Al Hilal și conducerea clubului“, e titlul unui articol despre ce se întâmplă cu formația pregătită de Reghecampf. „Asaltați de oferte din Africa și din țările arabe din zona Golfului Persic, jucătorii străini ai lui Al-Hilal refuză, deocamdată, participarea în cantonamentul din Tanzania. Adama Coulibaly are oferte care ajung și la un milion de euro, dar Al Hilal refuză, deocamdată, orice negociere, în încercarea de a-l păstra pe fotbalistul de 19 ani.

Străinii fug pe capete

Apoi, e cazul senegalezului Aime Tendeng, cu oferte clare de la Simba și de la Esperance Tunis. Nici el nu vrea să mai joace pentru Al Hilal. În fine, fundașul Khadim Diaw completează lista străinilor care s-au revoltat împotriva conducerii clubului și vor să plece. Și Diaw are două oferte de afară, din Tanzania și din Algeria. În aceste condiții, în care străinii fug pe capete, Al Hilal se confruntă cu o mare criză, la ora actuală“, a notat presa din Sudan, citată de sport.ro.

Din cauza situației din Sudan, în sezonul trecut, Al Hilal Omdurman a fost nevoită să evolueze în campionatul intern din Mauritania. Acum, noua formație a lui Reghecampf ar putea să joace în campionatul unei alte țări africane, cea mai vehiculată variantă fiind Algeria.