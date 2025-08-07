Video Reghecampf a descins dintr-o limuzină de lux în sărăcia din Sudan. Țara este afectată de foamete și de război civil

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a devenit antrenorul celor de la Al-Hilal Omdruman, formație ce evoluează în campionatul din Sudan, țară din nord-estul Africii. Este un tărâm pierdut, definit prin sărăcie, foamete, război civil și focare de infecții din ce în ce mai devastatoare.

Pe plan competițional, fotbalul nu luptă pentru performanță în Sudan, ci luptă pentru supraviețuire. Deși este o pasiune profund înrădăcinată în cultura locală, lipsa investițiilor și contextul general de insecuritate fac aproape imposibilă dezvoltarea unui mediu competitiv.

Din ce în ce mai mulți pasionați ai fotbalului se întreabă de ce a ales Laurențiu Reghecampf să o preia pe Al-Hilal Omdruman, această formație ce evoluează într-un mediu total nesigur, în care potențialul rămâne constant nevalorificat.

Conform sport.ro, șefia clubului din Sudan ar fi apelat la varianta Laurențiu Reghecampf în disperare, după ce candidatul principal ar fi refuzat să vină în țara din care toți vor „s-o șteargă”.

„N-a fost prima opțiune pentru echipă!”

Un jurnalist local a recunoscut faptul că Pisto Mosimane ar fi fost prima variantă pe lista conducerii celor de la Al-Hilal Omdurman, însă antrenorul liber de contract nu a dorit să preia formația din cauza situației devastatoare din Sudan.a

„Al-Hilal e în căutarea unui antrenor de mult timp. De asta s-a și aflat de prin iunie de negocierile cu Reghecampf. El n-a fost însă prima opțiune pentru Al-Hilal. Nici vorba de așa ceva!

Șefii clubului au fost în discuții cu sud-africanul Pitso Mosimane, care e liber de contract. E printre cei mai titrați și cei mai apreciați antrenori din fotbalul african. Finalmente însă, n-a vrut să preia Al-Hilal din cauza situației din Sudan. Lui Mosimane i-a fost frică pentru siguranța sa, în Sudan!”, a transmis jurnalistul de peste hotare.

Laurențiu Reghecampf pare că s-a înhămat la un proiect dificil, spre imposibil. Antrenorul român a semnat un contract valabil doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă unul.

A venit cu limuzina de lux pe străzile marcate de sărăcie

Antrenorul român a postat un videoclip, pe rețelele de socializare, surprinzând momentul întâlnirii cu oficialii celor de la Al-Hilal Omdurman.

Reghecampf a fost adus la sediul echipei cu o limuzină de lux, așteptat fiind de către președintele clubului, Mohammed Ibrahim Al-Aliqi. Tehnicianul a pus la punct ultimele detalii legate de contract și viitorul program al formației, într-un dialog direct cu vicepreședintele clubului, Walid Mohamed Khalifa.