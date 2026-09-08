 Jose Mourinho, mai pragmatic decât Cristi Chivu, Real Madrid a câștigat cu Inter Milano | adevarul.ro
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Jose Mourinho, mai pragmatic decât Cristi Chivu, Real Madrid a câștigat cu Inter Milano

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Echipa spaniolă de fotbal Real Madrid a câștigat (2-1), pe teren propriu, meciul cu Inter Milano, în prima etapă din grupa Ligii Campionilor. Cristian Chivu l-a reîntâlnit pe Jose Mourinho pe stadionul „Bernabeu”. În aceeași seară, Răzvan Marin a înscris un gol deosebit și a adus victoria (1-0) pentru AEK Atena (Grecia) în disputa cu LASK Linz (Austria).

Mbappe a reușit să înscrie primul gol al Realului din Madrid în meciul cu Inter Milano
Mbappe a reușit să înscrie primul gol al Realului din Madrid în meciul cu Inter Milano Foto: EPAImages

Oamenii lui Chivu au avut un debut bun de meci la Madrid. Aceștia au ratat prima ocazie de gol a meciului prin Thuram, în minutul 3. După 11 minute, Bisseck a greşit şi Mbappe a deschis scorul pentru Real Madrid.

Italienii au fost în continuare periculoși, iar Courtois a respins mingea trimisă din lovitura liberă de Calhanoglu. Iar dacă oaspeții au ratat, madrilenii şi-au majorat avantajul în minutul 23. Și au făcut-o în urma unei gafe cum rar se vede în fotbalul de acest nivel. Portarul Josep Martinez a primit mingea de la un coechipier, a vrut să-l dribleze pe Valverde, însă jucătorul lui Real Madrid a interceptat şi a înscris ca-n curtea școlii.

Interul a rămas periculoasă și şi-a trecut o bară în cont, prin Curtis Jones, în minutul 36. Apoi, portarul Martinez și-a mai spălat din păcate și a intervenit salvator la execuțiile lui Mbappe şi Bellingham, în aceeaşi fază, în al doilea minut al prelungirilor.

După pauză, Curtis Jones n-a izbutit să-l învingă pe Courtois, în minutul 55. Apoi, Bellingham a irosit o mare ocazie de gol. Courtois a intervenit la Bastoni, în minutul 63, iar Josep Martinez a intervenit salvator în faţa lui Mbappe, în minutul 67.

Cristi Chivu are motive să fie dezamăgit de rezultatul final al meciului de pe stadionul „Bernabeu”
Cristi Chivu are motive să fie dezamăgit de rezultatul final al meciului de pe stadionul „Bernabeu” Foto: EPAImages

Inter și-a salvat onoarea prin golul înscris de Carlos Augusto în minutul 77. Diomande a trimis mingea în cadrul porţii italienilor, în minutul 81, iar confruntarea Real Madrid - Inter Milano s-a încheiat cu o victorie la limită a ibericilor, 2-1.

AEK Atena a debutat cu victorie în grupa unică a Ligii Campionilor Europeni la fotbal. Formația greacă a câştigat cu 1-0 meciul cu LASK Linz (Austria), iar unicul gol a fost marcat de Răzvan Marin. Internaţionalul român a înscris în min. 21, dintr-o lovitură liberă din marginea careului, executată perfect, mingea fiind trimisă la vinclu.

Alte rezultate de ieri: FC Bruges - Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund - Villarreal 3-2, FC Porto - Manchester City 0-2, Lille - Real Betis Sevilla 2-3.

Partidele de astăzi (miercuri 9 septembrie 2026): FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam (19.45), VfB Stuttgart Viking FK (19.45), FC Liverpool - Atletico Madrid (22.00), Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava (22.00), Sporting Lisabona - Galatasaray Istanbul (22.00), SSC Napoli - Arsenal Londra (22.00).

Joi, 10 septembrie 2026, se vor disputa confruntările Fenerbahce Istanbul - AS Roma (19.45), PSV Eindhoven - Şahtior Doneţk (19.45), Como - RB Leipzig (22.00), Bayern Munchen - FK Bodo/Glimt (22.00), Manchester United - Sabah FC (22.00) și Slavia Praga - RC Lens (22.00).

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