Jose Mourinho, mai pragmatic decât Cristi Chivu, Real Madrid a câștigat cu Inter Milano

Echipa spaniolă de fotbal Real Madrid a câștigat (2-1), pe teren propriu, meciul cu Inter Milano, în prima etapă din grupa Ligii Campionilor. Cristian Chivu l-a reîntâlnit pe Jose Mourinho pe stadionul „Bernabeu”. În aceeași seară, Răzvan Marin a înscris un gol deosebit și a adus victoria (1-0) pentru AEK Atena (Grecia) în disputa cu LASK Linz (Austria).

Mbappe a reușit să înscrie primul gol al Realului din Madrid în meciul cu Inter Milano Foto: EPAImages

Oamenii lui Chivu au avut un debut bun de meci la Madrid. Aceștia au ratat prima ocazie de gol a meciului prin Thuram, în minutul 3. După 11 minute, Bisseck a greşit şi Mbappe a deschis scorul pentru Real Madrid.

Italienii au fost în continuare periculoși, iar Courtois a respins mingea trimisă din lovitura liberă de Calhanoglu. Iar dacă oaspeții au ratat, madrilenii şi-au majorat avantajul în minutul 23. Și au făcut-o în urma unei gafe cum rar se vede în fotbalul de acest nivel. Portarul Josep Martinez a primit mingea de la un coechipier, a vrut să-l dribleze pe Valverde, însă jucătorul lui Real Madrid a interceptat şi a înscris ca-n curtea școlii.

Interul a rămas periculoasă și şi-a trecut o bară în cont, prin Curtis Jones, în minutul 36. Apoi, portarul Martinez și-a mai spălat din păcate și a intervenit salvator la execuțiile lui Mbappe şi Bellingham, în aceeaşi fază, în al doilea minut al prelungirilor.

După pauză, Curtis Jones n-a izbutit să-l învingă pe Courtois, în minutul 55. Apoi, Bellingham a irosit o mare ocazie de gol. Courtois a intervenit la Bastoni, în minutul 63, iar Josep Martinez a intervenit salvator în faţa lui Mbappe, în minutul 67.

Cristi Chivu are motive să fie dezamăgit de rezultatul final al meciului de pe stadionul „Bernabeu” Foto: EPAImages

Inter și-a salvat onoarea prin golul înscris de Carlos Augusto în minutul 77. Diomande a trimis mingea în cadrul porţii italienilor, în minutul 81, iar confruntarea Real Madrid - Inter Milano s-a încheiat cu o victorie la limită a ibericilor, 2-1.

AEK Atena a debutat cu victorie în grupa unică a Ligii Campionilor Europeni la fotbal. Formația greacă a câştigat cu 1-0 meciul cu LASK Linz (Austria), iar unicul gol a fost marcat de Răzvan Marin. Internaţionalul român a înscris în min. 21, dintr-o lovitură liberă din marginea careului, executată perfect, mingea fiind trimisă la vinclu.

Alte rezultate de ieri: FC Bruges - Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund - Villarreal 3-2, FC Porto - Manchester City 0-2, Lille - Real Betis Sevilla 2-3.

Partidele de astăzi (miercuri 9 septembrie 2026): FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam (19.45), VfB Stuttgart Viking FK (19.45), FC Liverpool - Atletico Madrid (22.00), Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava (22.00), Sporting Lisabona - Galatasaray Istanbul (22.00), SSC Napoli - Arsenal Londra (22.00).

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