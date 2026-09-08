Înfruntare de foc. Cristi Chivu se „duelează” cu Jose Mourinho în Liga Campionilor

În prima etapă a grupei unice din cea mai importantă competiție inter-cluburi a fotbalului european, Inter Milano are o deplasare de foc la Real Madrid. În 2010, tot pe Stadionul „Bernabeu”, Cristi Chivu și Jose Mourinho au câștigat trofeul cu formația italiană.

Cristi Chivu este antrenorul unei echipe de top din fotbalul european Foto: EPAImages

Ediția 2026/2027 a Ligii Campionilor va debuta în această seară cu primele meciuri din etapa 1 a grupei unice. Iar dintre confruntări cel puțin una atrage atenția prin numele grele pe care le aduce față-n-față. Pe Stadionul Bernabeu din Madrid, la 22.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) se vor înfrunta Real, deținătoare a recordului de trofee câștigate în această competiție (15), și Inter Milano, o grupare care a triumfat de 3 ori. În plus, spaniolii s-au impus în 2022 și 2024, iar italienii au disputat finalele din 2023 și 2025. Așadar, două echipe care au nu numai o istorie în spate, ci și prezențe la vârf în ultimii ani.

Din punctul nostru de vedere, disputa prezintă un interes și mai mare fiindcă Inter este antrenată de Cristi Chivu. Iar campioana Italiei a făcut un meci mare sâmbătă seara, acasă, în compania lui Napoli. Oaspeţii au fost mai incisivi după pauză şi au condus cu 2-0 prin golurile înscrise de Politano (min. 50) și Hojlund (min. 53). Inter a reușit, însă, o revenire de senzație impunându-se prin reușitele lui Martinez (min. 56 și 90) și Thuram (min. 82). Grație acestei victorii Inter împarte primul loc în Serie A, după 3 runde, cu Roma.

De partea cealaltă, Real Madrid n-a izbutit nici de data aceasta să câștige pe terenul lui Betis Sevilla. După ce Vinicius Jr a trimis balonul în stâlpul din stânga al porții adverse, Troy Parrott a punctat pentru gazde, la un corner (min. 81, 1-0). Formaţia madrilenă a forțat egalarea, însă golul înscris dintr-o execuție acrobatică de Carlos Espi (min. 87) n-a fost validat din cauza unui ofsaid în care s-a aflat acesta în respectiva fază. Apoi, Mbappe a executat slab lovitura de la 11 metri, iar portarul spaniol Alex Valles a apărat (min. 90+4). Acest insucces a făcut ca Barcelona, care a câștigat cu 5-0 la Valencia, să se desprindă în fruntea clasamentului La Liga după 4 etape.

Chivu a fost notat cu 7 și 7,5

Victoria pe care Inter a obținut-o în fața unei formații cu care se va lupta pentru un nou titlu de campioană a fost elogiată în presa italiană. Poate și pentru modul spectaculos în care a fost obținută. Poate și fiindcă în campionatul trecut formația milaneză nu prea a reușit să se impună în confruntările cu echipele care trăgeau la tilu.

Influentul cotidian „Gazzetta dello Sport” a subliniat faptul că „Chivu a rămas calm chiar și după cele două goluri primite și a organizat o revenire așa cum trebuie: sistem 4-3-3, cu toți atacanții pe teren. În schimb, Allegri s-a retras, iar Chivu i-a mulțumit”. După care publicația a fost critică cu tehnicianul lui Napoli: „Defensivă excelentă, contraatacuri letale. Aceasta este Napoli al lui Max. Dar nu e în stilul adevăratului Max să primească trei goluri în felul acesta. Prin schimbările timide, i-a permis lui Inter să urce și să pună presiune”. Iar dacă Allegri a fost notat cu 5,5, Chivu a primit 7,5. Adică o notă bună. Nu foarte bună poate și pentru că Inter a primit două goluri și a dat semne de slăbiciune în apărare.

Aceași notă i-a fost acordată și de „Inter News”, care a remarcat: „Le-a dat o palmă peste față și și-a încordat mușchii în fața tuturor echipelor din ligă”. „Tuttomercatoweb”, în schimb, a fost mai sever și l-a notat cu 7: „Allegri l-a învins de două ori în campionatul trecut și părea că vine și a treia înfrângere. În loc de aceasta, a schimbat jocul cu schimbările făcute și cu curajul lui, trimițându-i pe napoletani în abis. Iar nerazzuri au acum un parcurs perfect”.

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Victoria l-a mulțumit pe Cristi Chivu, care s-a arătat încântat de curajul elevilor săi. Tehnicianul român a declarat la final: „Un meci spectaculos, antrenant, o reclamă fantastică pentru fotbalul italian. Să vezi două echipe jucând deschis la 2-2, cu atâtea ocazii clare la ambele porți... Noi suntem cei care sărbătorim la final, dar și Napoli merită felicitări”.

Tehnicianul a continuat în aceeași notă: „Sunt o echipă puternică, cu talente individuale remarcabile și bine pregătită tactic. Am fi putut gestiona mai bine situația de a fi conduși – în special faza cu mingea care nu a ieșit din joc chiar înainte de golul de 0-2... Dar mi-a plăcut reacția. Echipa mea nu s-a dezintegrat, și-a păstrat identitatea și a crescut intensitatea jocului. Golul de 2-1 ne-a redat speranța și, în cele din urmă, curajul ne-a fost răsplătit.” Presa italiană a remarcat și faptul că, după ce scorul a devenit 3-2, antrenorul lui Inter a sprintat rapid spre Calhanoglu, aflat la mijlocul terenului: „Am făcut acea cursă pentru că voiam să transmit câteva indicații. Atmosfera era asurzitoare în acele ultime minute. Publicul ne împingea de la spate, însă noi nu puteam comunica eficient.”

Chivu s-a referit, totodată, și la confruntarea din Liga Campionilor: „Real Madrid? Atmosfera de pe Bernabeu este minunată. Jucătorii care au posibilitatea să joace în Champions League știu ce emoții îți oferă această competiție. Vom găsi energia necesară. Ne bucurăm de ceea ce am reușit”.

„Special One” l-a elogiat pe român

În această seară, Chivu se va reîntâlni cu Jose Mourinho, cel care i-a fost antrenor la Inter Milano între 2008 și 2010. Mai mult decât atât, în acea perioadă gruparea italiană a cucerit și Liga Campionilor. În urmă cu ceva timp, portughezul l-a elogiat pe român. „Mă bucur pentru Chivu, chiar dacă atunci când l-am antrenat nu am crezut niciodată că poate fi antrenor. Era un tip bun, liniștit, un jucător grozav, dar nu părea destinat să stea pe banca tehnică. Era inteligent... A studiat, a urmat toți pașii la echipele de juniori și tineret și a învățat meserie cum trebuie. Nu s-a născut antrenor din întâmplare”, a spus Mourinho într-un interviu pentru „Il Giornale”, la Milano, acolo unde a venit pentru o acțiune a companiei de asigurări Prima Assicurazioni pe care o reprezintă.

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Jose Mourinho a avut cuvinte elogioase la adresa lui Chivu Foto: EPAImages

Meciurile care se dispută astăzi, în prima etapă a ediției 2026/2027 a Ligii Campionilor sunt următoarele: AEK Atena - LASK Linz (19.45), FC Bruges - Aston Villa (19.45), Borussia Dortmund – Villarreal (22.00), FC Porto - Manchester City (22.00), Lille OSC - Betis Sevilla (22.00), Real Madrid - Inter Milano (22.00).

Partidele de mâine (miercuri 9 septembrie 2026): FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam (19.45), VfB Stuttgart Viking FK (19.45), FC Liverpool - Atletico Madrid (22.00), Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava (22.00), Sporting Lisabona - Galatasaray Istanbul (22.00), SSC Napoli - Arsenal Londra (22.00).

Joi, 10 septembrie 2026, se vor disputa confruntările Fenerbahce Istanbul - AS Roma (19.45), PSV Eindhoven - Şahtior Doneţk (19.45), Como - RB Leipzig (22.00), Bayern Munchen - FK Bodo/Glimt (22.00), Manchester United - Sabah FC (22.00) și Slavia Praga - RC Lens (22.00).