 Răzvan Marin a marcat golul victoriei lui AEK Atena în meciul cu Linz | adevarul.ro
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Răzvan Marin a marcat golul victoriei lui AEK Atena în meciul cu Linz

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AEK Atena a debutat cu victorie în grupa unică a Ligii Campionilor Europeni la fotbal. Formația greacă a câştigat cu 1-0 meciul cu LASK Linz (Austria), iar unicul gol a fost marcat de Răzvan Marin.

Răzvan Marin a adus victoria pentru AEK Atena
Răzvan Marin a adus victoria pentru AEK Atena Foto: EPAImages

Internaţionalul român a înscris în min. 21, dintr-o lovitură liberă din marginea careului, executată perfect, mingea fiind trimisă la vinclu.

Răzvan Marin a fost integralist în acest meci, care a consemnat prima victorie a lui AEK în Champions League după o pauză de 20 de ani.

În faţa unei debutante în această fază a competiției, AEK şi-a creat mai multe ocazii mari de gol, însă Luka Jovic, Barnabas Varga, Aboubakary Koita sau Zini au ratat cu seninătate.

În altă partidă disputată seara, Aston Villa a învins-o cu 3-2, în deplasare pe FC Bruges. Golurile echipei engleze au fost reuşite de John McGinn (min. 11), Emiliano Buendia (min. 22) şi Nicolas Jackson (min. 43). Pentru campioana Belgiei au punctat Hugo Vetlesen (min. 19) şi Nicolo Tresoldi (min. 61 - penalty).

La această oră sunt în curs de desfășurare partidele Borussia Dortmund - Villarreal, FC Porto - Manchester City, Lille - Real Betis Sevilla, Real Madrid - Inter Milano (toate au început la ora 22:00).

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