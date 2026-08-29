Echipele lui Jose Mourinho și Cristian Chivu vor fi adversare în 8 septembrie

Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, va debuta în noua ediţie a Ligii Campionilor la fotbal în 8 septembrie, când va înfrunta în deplasare formaţia spaniolă Real Madrid, pregătită de portughezul Jose Mourinho, conform calendarului dat publicităţii sâmbătă de UEFA. Cei doi au lucrat împreună la formația italiană, între 2008 și 2010.

Jose Mourinho a fost antrenorul lui Cristi Chivu la Inter Milano Foto: EPAImages

Meciul de pe stadionul Bernabeu, dintre fosta şi actuala echipă a lui Mourihno, va începe la ora 22.00 (ora României). În 2010, portughezul a câştigat Liga Campionilor cu Inter Milano, avându-l în echipă pe Cristian Chivu.

După duelul cu madrilenii, Inter Milano va mai înfrunte formaţiile FC Bruges (13 octombrie, acasă), Şahtior Doneţk (21 octombrie, pe teren propriu), Feneynoord Roterdam (3 noiembrie, în deplasare), VfB Stuttgart (25 noiembrie, pe teren propriu), Borussia Dortmund (9 decembrie, în deplasare), FC Liverpool (19 ianuarie, pe teren propriu) şi Slovan Bratislava (27 ianuarie, în deplasare).

Cristi Chivu a declarat după tragerea la sorți de joi seara: „Liga Campionilor este o competiţie care reuneşte ceea ce e mai bun din fotbalul european. Toate meciurile sunt dificile, iar ediţiile recente au confirmat că nimic nu poate fi luat de bun. Ne confruntăm cu nişte cluburi de top. Vor fi opt meciuri foarte dificile, în care vom încerca să scoatem maximum din noi înşine şi să ne dovedim competitivi".

Real Madrid, cea mai titrată echipă din istoria celei mai importante competiţii continentale intercluburi, urmează să mai joace la rândul ei în faza principală din Champions League cu AS Roma (14 octombrie, în deplasare), RB Leipzig (21 octombrie, pe teren propriu), AEK Atena (4 noiembrie, în deplasare), PSV Eindhoven (24 noiembrie, pe teren propriu), Arsenal Londra (9 decembrie, în deplasare), LASK Linz (19 ianuarie, pe teren propriu) şi Şahtior Doneţk (27 ianuarie, la Londra, pe Stamford Bridge).

Programul primei etape a Ligii Campionilor ediţia 2026/2027:

Marţi 8 septembrie 2026

AEK Atena - LASK Linz

FC Bruges - Aston Villa

Borussia Dortmund - Villarreal

FC Porto - Manchester City

Lille OSC - Betis Sevilla

Real Madrid - Inter Milano

Miercuri 9 septembrie 2026

FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam

VfB Stuttgart Viking FK

FC Liverpool - Atletico Madrid

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

Sporting Lisabona - Galatasaray Istanbul

SSC Napoli - Arsenal Londra

Joi 10 septembrie 2026

Fenerbahce Istanbul - AS Roma

PSV Eindhoven - Şahtior Doneţk

Como - RB Leipzig

Bayern Munchen - FK Bodo/Glimt

Manchester United - Sabah FC

Slavia Praga - RC Lens