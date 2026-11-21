Vedetă a Ligii Profesioniste Nord-Americane de Baschet (NBA), James Harden (1,96 m, 37 de ani) a marcat 51 de puncte în meciul câştigat de Cleveland Cavaliers cu 128-119, în faţa lui Indiana Pacers, vineri seară, pe propriul teren.

James Harden este vedeta echipei de baschet din Cleveland Foto: EPAImages

A fost al 26-lea meci din cariera lui Harden în care a marcat cel puţin 50 de puncte. Totodată, acesta l-a depăşit pe legendarul Kobe Bryant. Doar Michael Jordan (31) şi Wilt Chamberlain (118) au reuşit acest lucru de mai multe ori în istoria ligii.

În timp ce Kobe Bryant figurează cu 25 de meciuri, pe listă se mai află Elgin Baylor – 17 meciuri, Damian Lillard – 15, Stephen Curry – 15, LeBron James – 14, Rick Barry – 14, Allen Iverson – 11, Luka Dončić – 11.

Întâmpinând dificultăți în fața celor de la Indiana, Cleveland a fost salvată de James Harden. În această toamnă, acesta a avut o medie de 16,2 puncte, cea mai slabă din sezonul 2010-2011 încoace. Iată, însă, că James Harden a ieșit în sfârșit la rampă.

A fost o seară aproape perfectă pentru fostul MVP (titlu câștigat în 2018 cu Houston), care a reușit 15 aruncări din 26 din acțiune, inclusiv 7 din 11 de la distanță, și a fost impecabil de la linia de aruncări libere (14 din 14).

Alte rezultate consemnate vineri în NBA: Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 111-97, Brooklyn Nets - Orlando Magic 111-113, Chicago Bulls - Washington Wizards 94-98, Denver Nuggets - Houston Rockets 133-124, Detroit Pistons - Toronto Raptors 102-105, Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 106-104, Oklahoma City-Thunder - New Oelans Pelicans 126-120 și Utah Jazz - Phoenix Suns 101-111.

Lider în Conferinţa de Est este Philadelphia 76ers, cu 13 victorii şi 3 înfrângeri, urmată de Boston Celtics, 11 victorii şi 4 eşecuri, în timp ce în Conferinţa de Vest conduce Los Angeles Lakers, cu 14 victorii şi 3 înfrângeri, urmată de San Antonio Spurs, cu 13 victorii şi 3 eşecuri.