Afacerea anului în sport: Los Angeles Lakers, cumpărată pentru 12,5 miliarde de dolari

Los Angeles Lakers sunt pe cale să intre într-o nouă eră, iar schimbarea se face pentru o sumă amețitoare. Potrivit ESPN, citat de L’Équipe, oamenii de afaceri americani Josh Kushner și Bob Iger vor cumpăra celebra franciză din NBA pentru aproximativ 12,5 miliarde de dolari, într-o tranzacție prezentată drept una record.

Operațiunea confirmă încă o dată dimensiunea financiară la care a ajuns sportul profesionist american. Lakers, unul dintre cele mai cunoscute branduri din baschet, vor ajunge astfel în mâinile unui tandem cu legături puternice atât în lumea investițiilor, cât și în industria divertismentului și în sport.

De la investiții și Disney la Los Angeles Lakers

Josh Kushner este fondatorul companiilor Thrive Capital și Oscar Health și este deja un nume cunoscut în mediul financiar american. Recent, el a apărut și în discuțiile legate de proiectul FIFA Forward Enterprise, societatea prin intermediul căreia FIFA intenționa să deschidă către investitori privați o parte dintre activitățile sale comerciale, inclusiv cele legate de Cupa Mondială. Proiectul a fost ulterior abandonat.

Kushner are și o legătură indirectă cu familia președintelui american Donald Trump: fratele său este căsătorit cu Ivanka Trump.

Partenerul său în achiziția Lakers, Bob Iger, vine dintr-o lume diferită. Fost director general al Disney, acesta are însă deja experiență în sport, fiind acționar majoritar la Angel City FC, echipă din campionatul feminin de fotbal al Statelor Unite.

Familia Buss, la capătul unei ere începute în 1979

Schimbarea proprietarilor Lakers vine după o perioadă foarte lungă în care numele familiei Buss a fost practic sinonim cu franciza din Los Angeles. Familia deținea Lakers încă din 1979, ceea ce face ca tranzacția actuală să reprezinte nu doar o operațiune financiară uriașă, ci și închiderea unui capitol de aproape jumătate de secol.

Procesul de schimbare în acționariat începuse deja. Potrivit L’Équipe, miliardarul Mark Walter, CEO al TWG Global, cumpărase anul trecut o participație majoritară la Lakers într-o tranzacție evaluată la aproximativ 10 miliarde de dolari.

Noua operațiune ridică însă ștacheta și mai sus. La 12,5 miliarde de dolari, Lakers devin protagonistul uneia dintre cele mai spectaculoase tranzacții din sportul mondial.

Pentru o franciză obișnuită cu recordurile pe teren, de această dată recordul vine din birourile oamenilor de afaceri.