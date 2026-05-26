Performanță istorică pentru New York Knicks: calificare în finala NBA după o așteptare de 27 de ani

E sărbătoare la New York, după ce echipa locală, Knikcs, s-a calificat după 27 de ani în finala NBA, campionatul nord-american de baschet.

Knicks a dominat-o, luni noapte, pe Cleveland Cavaliers, scor 4-0, în play-off-ul Conferinței de Est. În meciul 4, care i-a adus biletele pentru finală, Knicks s-a impus cu 130-93.

Knicks, care îl are printre suporterii fideli pe regizorul Spike Lee, terminase pe locul 3 sezonul regular, iar Cavs a ieșit pe 4, astfel că s-au respectat calculele hârtiei în finala Conferinței.

În finala Conferinței de Vest se înfruntă San Antonio Spurs și campioana en-titre, Oklahoma City Thunder. Cele două formații sunt la egalitate, scor 2-2. Se joacă după sistemul „cel mai bun din 7” sau „cine ajunge primul la 4”.