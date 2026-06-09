Video Donald Trump, primit cu huiduieli la finala NBA de la Madison Square Garden din New York

Președintele SUA, Donald Trump, a fost huiduit puternic în timpul finalei NBA de luni, 8 iunie, care s-a desfășurat la Madison Square Garden din New York.

Preşedintele american Donald Trump a fost huiduit puternic luni de publicul de la Madison Square Garden din New York, unde era prezent pentru a asista la cel de-al treilea meci al finalei NBA, notează AFP.

Președintele SUA era prezent la cel de-al treilea meci al finalei, dintre New York Knicks și San Antonio Spurs.

Acesta a fost primul meci din Finala NBA disputat la Madison Square Garden după 21 iunie 1999, scrie New York Post. Până acum, Knicks a condus seria cu 2-0. Luni seara, aceștia au fost învinși de către echipa din San Antonio.

New York Knicks sunt încă favoriți și mai au nevoie de două victorii pentru a câștiga primul titlu NBA din 1973. Al patrulea meci al Finalei NBA se joacă în noaptea de miercuri spre joi, 10 iunie 2026, cu începere la 20:30 ET (ora New York-ului).

Finala NBA din 2025 a fost câștigată de Oklahoma City Thunder.

Născut la New York, Donald Trump a fost invitat de proprietarul echipei New York Knicks, James Dolan, pe care îl cunoaşte de multă vreme, scrie Agerpres.

Cei doi au ocupat locuri în loja lui James Dolan cu aproape de o oră înainte de începutul meciului, avându-i alături pe secretarul internelor, Doug Burgum, şi pe cel al transporturilor, Sean Duffy.

Donald Trump s-a mutat din New York în Florida în 2019 și revine rar în oraș. Prezența sa la meciul dintre Knicks și Spurs a determinat instituirea unor măsuri de securitate excepționale.