 Cum și-a construit LeBron James un imperiu de miliarde dincolo de baschet | adevarul.ro
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Cum și-a construit LeBron James un imperiu de miliarde dincolo de baschet

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La 41 de ani, LeBron James continuă să joace baschet la cel mai înalt nivel. Dar, dacă într-o zi mingea va rămâne definitiv în vestiar, „King James” nu va avea nicio problemă să-și umple programul. În mai bine de două decenii, americanul a construit în jurul carierei sale un adevărat imperiu, de la echipe de fotbal și restaurante până la producții de Hollywood.

LeBron James s-a despărțit de Los Angeles Lakers în această vară (FOTO: Getty Images)
LeBron James s-a despărțit de Los Angeles Lakers în această vară (FOTO: Getty Images)

Mutarea la Philadelphia 76ers, unde L’Équipe scrie că și-a propus să mai urmărească un ultim titlu NBA, este doar cel mai nou capitol al unei cariere începute în 2003 la Cleveland.

Baschetul i-a adus, evident, prima mare avere. Potrivit calculelor prezentate de cotidianul francez, numai contractele de jucător i-au adus aproximativ 170 de milioane de dolari la Cleveland, 64 de milioane la Miami și circa 350 de milioane în perioada petrecută la Los Angeles Lakers.

LeBron James produce mai mulți bani în afara terenului decât ia din NBA

Dar LeBron a înțeles repede că faima poate produce bani și atunci când nu se află pe parchet.

Nike i-a oferit în 2015 un contract pe viață, iar Pepsi a intrat ulterior în portofoliul său de parteneri. În loc să se limiteze la contracte publicitare, James a început să cumpere participații în afaceri. Printre numele enumerate de L’Équipe se află Liverpool FC, compania Beats, lanțul Blaze Pizza și firma de aparatură pentru fitness Tonal.

Los Angeles i-a oferit apoi decorul ideal pentru următoarea transformare: baschetbalistul devenit producător.

În 2020, LeBron a atras 100 de milioane de dolari pentru SpringHill Company, compania sa de entertainment. Au urmat filme, seriale, documentare și emisiuni: Hustle, House Party, The Crossover, Dreamland sau The Wall. Iar în 2021 a mers chiar pe urmele lui Michael Jordan, devenind protagonistul filmului Space Jam.

LeBron James a intrat în lumea afacerilor (FOTO: GettyImages)
LeBron James a intrat în lumea afacerilor (FOTO: GettyImages)

LeBron a devenit astfel un model și pentru alți baschetbaliști, care și-au lansat propriile companii media.

Influența lui s-a simțit inclusiv în valoarea cluburilor pentru care a jucat. L’Équipe notează că Lakers sunt evaluați acum la aproximativ 12 miliarde de dolari, de aproape trei ori mai mult decât în momentul în care James a ajuns la Los Angeles.

În cazul său, porecla „King” nu mai descrie de mult doar ceea ce face pe teren. LeBron James a transformat o carieră sportivă extraordinară într-un brand care va continua să producă mult după ultimul său meci. 

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