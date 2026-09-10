 Istvan Kovacs, „huiduit” de o țară întreagă. Răzvan Burleanu îi ține spatele arbitrului în scandalul de după derby: „Este rolul nostru să îl susținem!” | adevarul.ro
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Istvan Kovacs, „huiduit” de o țară întreagă. Răzvan Burleanu îi ține spatele arbitrului în scandalul de după derby: „Este rolul nostru să îl susținem!”

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Răzvan Burleanu a vorbit despre situația lui Istvan Kovacs și despre presiunea la care a fost supus arbitrul român după derby-ul dintre Dinamo și FCSB, după o serie de decizii de arbitraj controversate.

Răzvan Burleanu
Răzvan Burleanu Foto: Sportpictures

Șeful Federației Române de Fotbal consideră că Kovacs trebuie susținut în această perioadă și le-a transmis oamenilor din fotbal să nu uite că și arbitrii pot trece prin momente mai puțin bune.

„La fel ca și un jucător, are momente mai bune și mai puțin bune!”

Burleanu a comparat situația centralului cu cea a unui sportiv care traversează o perioadă slabă și a sugerat că o astfel de etapă nu ar trebui să anuleze performanțele de până acum. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate cu ocazia încheierii unui parteneriat economic.

Istvan Kovacs, la fel ca și un jucător, are momente mai bune și mai puțin bune. Ceea ce te interesează permanent, și la unul, și la altul, e să poată să treacă peste momentele mai dificile. Și cred că e rolul nostru, al tuturor, să-l susținem pe Istvan Kovacs, chiar și atunci când greșește, astfel încât să putem să îl susținem pe această traiectorie. Fiindcă nu trebuie să uităm că a fost arbitrul român care a ajuns din nou la un Campionat Mondial, are prestații foarte bune în Champions League și, cu siguranță, sunt sigur că ne vom putea baza în anii următori și, la nivel național, pe experiența lui.

„Fotbalul s-a dezvoltat foarte mult și e un joc mult mai alert!”

Noi, ca Federație, ne dorim ca Comisia Centrală a Arbitrilor să nu intervină după fiecare meci. Fiindcă, dacă ar face-o, atunci chiar ar trebui să se țină de acest lucru. Ați văzut că abordarea CCA și, implicit, a președintelui Kyros Vassaras este aceea de a interveni în anumite momente, fie pentru a clarifica anumite lucruri. În același timp, când ne uităm la tehnologia VAR, trebuie să înțelegem că ea a fost implementată tocmai pentru a oferi o plasă de siguranță pentru arbitri și pentru ca, la final, să ai decizii corecte.

Astfel încât, dacă VAR-ul intervine și întoarce o decizie a unui arbitru, asta nu înseamnă că, pur și simplu, n-ar fi trebuit să avem VAR. Trebuie să ne gândim că, totuși, fotbalul s-a dezvoltat foarte mult și fotbalul e un joc mult mai alert. Deci, practic, faptul că, la un moment dat, te duci și apelezi la tehnologia VAR și recunoști că ai greșit nu ar trebui să fie absolut nicio problemă!”, a declarat Răzvan Burleanu la conferința de presă la care a participat în vederea încheierii unei colaborări de către FRF.

Cum s-au succedat deciziile lui Istvan Kovacs

  • Minutul 23: Dinamo a primit o lovitură liberă din apropierea careului, după un duel între Korenica și Cîrjan. Kovacs a fost trimis la VAR pentru a verifica dacă faza s-a petrecut pe linia careului sau în afara acesteia. După ce a revăzut imaginile, arbitrul a considerat că nu a existat fault și a schimbat decizia, oferind mingea celor de la FCSB.
  • Imediat după această fază: Înainte ca jocul să fie reluat, Kovacs a fost chemat din nou la monitor. De această dată, imaginile au arătat că Duarte îl lovise cu palma pe Mărginean, într-un moment în care partida era oprită. Fundașul FCSB a primit direct cartonașul roșu și a fost eliminat.
  • Câteva minute mai târziu: Kovacs a dictat penalty pentru FCSB după o intervenție prin alunecare a lui Opruț asupra lui Boutoutaou. Arbitrul a mers însă din nou la VAR, iar după consultarea imaginilor și-a schimbat decizia. A considerat că intervenția fundașului dinamovist nu a fost sancționabilă și a anulat lovitura de la 11 metri.

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