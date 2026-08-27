 O serie de decizii controversate. Istvan Kovacs, acuzat de discriminare în Champions League: „Dacă nu eram o echipă din Israel, nu ar fi făcut asta!” | adevarul.ro
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O serie de decizii controversate. Istvan Kovacs, acuzat de discriminare în Champions League: „Dacă nu eram o echipă din Israel, nu ar fi făcut asta!”

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Istvan Kovacs se află din nou în centrul unei controverse de arbitraj, după meciul dintre Sabah Baku și Hapoel Beer Sheva, din play-off-ul Champions League. Arbitrul român a fost criticat dur de unul dintre jucătorii israelienilor

Istvan Kovacs
Istvan Kovacs Foto: EPA

Djibril Diop l-a acuzat pe Kovacs chiar de antisemitism. Totul a pornit în finalul partidei, când fundașul senegalez a primit primul cartonaș galben în minutul 89, pentru că ar fi încercat să tragă de timp. În minutul 100, Diop a fost avertizat din nou, de această dată pentru un fault, și a fost eliminat.

După fluierul final, fotbalistul lui Hapoel Beer Sheva a susținut că al doilea cartonaș galben nu a fost acordat pentru fault, ci pentru că arbitrul i-ar fi văzut numărul de pe tricou și ar fi vrut să-l elimine intenționat

„Mi-a spus să plec, mi-a văzut numărul, apoi m-a eliminat!”

Diop a mers și mai departe cu acuzațiile. Acesta a afirmat că Istvan Kovacs ar avea o atitudine ostilă față de echipa sa și că Hapoel Beer Sheva ar fi fost dezavantajată în teren pentru simplul fapt că este o echipă din Israel.

„Primul galben nici măcar nu trebuia acordat. Tot ce am făcut a fost să lovesc o minge care se afla pe tușa terenului. Am dat o minge afară și am luat galben, dar mingea nu ieșise. Pentru ce am mai luat cartonaș galben? Arbitrul nici măcar nu a fluierat în primă fază la al doilea galben. I-am zis că nu mi-am atins adversarul și mi-a spus să plec. Pe urmă, s-a uitat la șortul meu, a văzut ce număr și mi-a zis ‘ești numărul 44’, apoi mi-a dat al doilea galben.

„Dacă nu eram o echipă din Israel nu ar mai fi făcut asta!”

I-am zis să se ducă la VAR și să verifice faza. I-am cerut expres asta. Arbitrul mi-a dat senzația că urma să se ducă la VAR, dar în final n-a mai făcut-o. Când am ieșit de pe teren, i-am cerut și celui de-al patrulea arbitru să se verifice faza, dar nu s-a întâmplat nimic. Cred că dacă nu eram o echipă din Israel nu ar mai fi făcut asta. Mă lași să plec și apoi mă chemi înapoi după ce îmi vezi numărul?”, a declarat Djibril Diop, conform presei din Israel, la finalul partidei.

Istvan Kovacs a acordat două cartonașe galbene jucătorilor de la Sabah Baku și cinci avertismente celor de la Hapoel Beer Sheva. Israelienii au mai primit și două cartonașe roșii, în urma cumulului de galbene. La meci a mai fost implicat și Szabolcs Kovacs, fratele mai mic al arbitrului român, care a fost al patrulea oficial.

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