 Istavan Kovacs, făcut praf după ce a arbitrat Dinamo-FCSB: cronologia deciziilor care au aruncat derby-ul în aer: „Are demență. Dus la spital sau la DNA!” | adevarul.ro
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Istavan Kovacs, făcut praf după ce a arbitrat Dinamo-FCSB: cronologia deciziilor care au aruncat derby-ul în aer: „Are demență. Dus la spital sau la DNA!”

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Dinamo s-a impus cu 2-1 în fața celor de la FCSB, într-un derby tensionat, în care arbitrajul lui Istvan Kovacs a stârnit numeroase controverse. Partida a avut de toate: multe cartonașe, inclusiv eliminări, penalty-uri și mai multe faze verificate sau schimbate după intervenția VAR.

Istvan Kovacs
Istvan Kovacs Foto: EPA

După fluierul final, Gigi Becali a reacționat imediat și l-a criticat dur pe Istvan Kovacs. Patronul FCSB i-a sugerat arbitrului să consulte un psihiatru, afirmând că acesta ar avea probleme de memorie și de judecată.

„Felicit echipa mea că a muncit. Asta este, ce să facem. I-aș recomanda lui Kovacs să facă niște controale psihologice. Poate s-ar putea să aibă vreo demență sau ceva. Eu așa recomand, cum să dai roșu aiurea. Eu merg în zona aia, că nu ai cum să dai roșu. Apoi dai 11 metri la mișto pentru Dinamo. Pe Târnovanu n-ai nicio treabă. Asta e părerea mea. Mai bine să facă acuma, că e tânăr. Spre bătrânețe…Trebuie control de demență!”, a răbufnit Gigi Becali, conform Prima Sport.

„Să ne arbitreze oameni stabili mental!”

Gigi Becali l-a criticat și pe George Găman, arbitrul aflat în camera VAR. Patronul FCSB a susținut că acesta ar fi simpatizant al Universității Craiova și a pus sub semnul întrebării deciziile luate în timpul meciului. Acesta a revenit asupra arbitrajului lui Istvan Kovacs și a insistat că centralul ar trebui să meargă la un control psihiatric. Mai mult, patronul FCSB a anunțat că intenționează să facă o sesizare oficială pentru ca arbitrul să fie evaluat.

În final, Becali a mers și mai departe și a lăsat să se înțeleagă că unele dintre deciziile luate de Kovacs în derby ar putea chiar să intre în atenția Direcției Naționale Anticorupție.

„Să facă la Federație, la CCA, să cerem control medical și apoi să ne dea nouă. Să ne arbitreze oameni la minte stabili mental. Cunosc eu un medic, aici la mine la clinică. Poate să facă control. Prima fază este de control medical sau de DNA. Cei ce vă bucurați acum vă bucurați degeaba, pentru că veți plânge. De ce nu dați verdictul că a fost roșu clar? Vine artileria! Cum să zici «Nu știu ce să zic»? Te știam om drept. Ți-e frică? Ce bărbăție ai, mă, tu?”, a completat, supărat, Becali. 

Cum s-au succedat deciziile lui Istvan Kovacs

  • Minutul 23: Dinamo a primit o lovitură liberă din apropierea careului, după un duel între Korenica și Cîrjan. Kovacs a fost trimis la VAR pentru a verifica dacă faza s-a petrecut pe linia careului sau în afara acesteia. După ce a revăzut imaginile, arbitrul a considerat că nu a existat fault și a schimbat decizia, oferind mingea celor de la FCSB.
  • Imediat după această fază: Înainte ca jocul să fie reluat, Kovacs a fost chemat din nou la monitor. De această dată, imaginile au arătat că Duarte îl lovise cu palma pe Mărginean, într-un moment în care partida era oprită. Fundașul FCSB a primit direct cartonașul roșu și a fost eliminat.
  • Câteva minute mai târziu: Kovacs a dictat penalty pentru FCSB după o intervenție prin alunecare a lui Opruț asupra lui Boutoutaou. Arbitrul a mers însă din nou la VAR, iar după consultarea imaginilor și-a schimbat decizia. A considerat că intervenția fundașului dinamovist nu a fost sancționabilă și a anulat lovitura de la 11 metri.

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