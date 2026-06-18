FIFA se înclină în fața lui Istvan Kovacs! Recompensat cu echipament de aur, după ce a fost delegat la meciul-record de la Mondial

Istvan Kovacs a primit o nouă recunoaștere importantă din partea FIFA. Arbitrul român a fost desemnat să conducă partida dintre Tunisia și Japonia, meci care va intra în istoria Campionatelor Mondiale drept al 1000-lea disputat la un turneu final. Confruntarea se va juca la Monterrey, în Mexic, pe 21 iunie.

Cu această ocazie specială, „centralul” din Carei va îmbrăca un echipament aparte. Șeful arbitrilor FIFA, celebrul Pierluigi Collina, i-a înmânat lui Kovacs un tricou personalizat, decorat cu dungi aurii.

„Arbitrul acestui meci merită ceva foarte special!”

Pe spatele acestuia este inscripționat numele arbitrului român, un detaliu care marchează importanța momentului.

„Poate nu știți asta, dar meciul Japonia - Tunisia este foarte important pentru că este meciul cu numărul 1000 din istoria turneelor de Cupă Mondială. Imaginați-vă să fiți arbitrul pentru acest meci atât de important, atât de special. Arbitrul acestui meci merită ceva foarte special. După cum puteți vedea, ceva cu auriu în jur. Dungile de pe tricou sunt aurii. Pe mâneca tricoului scrie meciul 1000 tot cu auriu!”, a spus Collina, oferindu-i tricoul românului.

🚨🚨| Pierluigi Collina unveils the special FIFA 1000th match Referee jersey.⬛️pic.twitter.com/qVgWjE4oHD — CentreGoals. (@centregoals) June 18, 2026

Brigada care va arbitra Tunisia - Japonia:

Arbitru: Istvan Kovacs (România);

Arbitru asistent 1: Mihai Marica (România);

Arbitru asistent 2: Ferencz Tunyogi (România);

Al patrulea oficial: Juan Calderon (Costa Rica);

Arbitru de rezervă: Juan Carlos Mora (Costa Rica).

Istvan Kovacs a intrat deja în istoria arbitrajului european

Românul este primul și singurul arbitru central care a condus finalele tuturor celor trei competiții intercluburi organizate de UEFA: Liga Campionilor, Europa League și Conference League.

Pe lângă prestigiul unei participări la Campionatul Mondial, arbitrii sunt recompensați și financiar. Pentru fiecare meci oficiat în faza grupelor, aceștia încasează câte 3.000 de dolari, iar prezențele în fazele eliminatorii și în finală le aduc bonusuri de câte 10.000 de dolari pentru fiecare partidă.