Istoria, pe cale să se repete. Planul pentru Mondial: unde și când ar urma să evolueze România, dacă se califică la turneul din 2026

Drumul României către Campionatul Mondial rămâne complicat, întrucât primul hop este duelul cu Turcia, programat pe 26 martie.

Echipa națională de fotbal a României Foto/Sportpictures
Echipa națională de fotbal a României Foto/Sportpictures

Formația antrenată de Vincenzo Montella, în care se remarcă Arda Güler și Kenan Yıldız, reprezintă un adversar extrem de puternic. Dacă tricolorii trec de acest baraj, îi așteaptă învingătoarea partidei Kosovo vs. Slovacia, ultimul pas spre turneul final.

Abia după depășirea acestor două examene România ar putea să-și facă planurile pentru Mondial. Echipa ar debuta pe 13 iunie la Vancouver, într-o întâlnire cu Australia, profitând și de sprijinul numeroasei comunități românești din Canada.

California, următoarea destinație pentru tricolori

Apoi, tricolorii ar urma să se mute în California pentru următoarele confruntări. Partida cu Paraguay ar fi programată pe 19 iunie, pe Levi’s Stadium, în Santa Clara.

Cel mai dificil meci ar veni la finalul grupei, când România ar înfrunta una dintre gazdele competiției, reprezentativa Statelor Unite. Duelul ar avea loc la Los Angeles, pe SoFi Stadium, loc care reînvie amintiri pentru fanii români ce au trăit epopeea Mondialului din 1994, desfășurat în același oraș.

Așadar, dacă România reușește să obțină calificarea, ar reveni pe terenurile unde „Generația de Aur” a triumfat acum mai bine de trei decenii.

