Tragerea la sorți a grupelor CM 2026: România și-a aflat posibilele adversare

Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026 s-a desfășurat în Washington DC, la John F. Kennedy Center. Au fost stabilite componența celor 12 grupe a câte patru echipe. Este prima ediție a Cupei Mondiale la care participă 48 de formații.

Turneul final se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, în SUA, Mexic și Canada.

România a fost prezentă la tragerea la sorți prin prisma participării în cadrul play-off-ului programat în luna martie a anului viitor. Elevii lui Mircea Lucescu încă au șanse de a obține calificarea dacă se vor impune în fața primei selecționate a Turciei, meci ce se va disputa pe data de 26 martie 2026.

Mai apoi, tricolorii se vor confrunta cu învingătoarea din duelul Slovacia vs. Kosovo, pe 31 în aceeași lună.

Tragerea la sorți a avut loc înainte ca lista celor 48 de participante la Mondial să fie completă. În acest moment sunt confirmate 42 de echipe, iar ultimele șase vor fi stabilite în martie 2026, după disputarea celor patru baraje din Europa și a celor două intercontinentale. Formațiile care vor juca aceste baraje au fost toate incluse în urna a patra pentru extragerea care urmează să înceapă.

Adversarele României la Mondialul din 2026

Sub privirile președintelui FRF Răzvan Burleanu, tragerea la sorți a plasat România în Grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia, dacă tricolorii lui Mircea Lucescu vor trece de faza play-offului.

Grupele de la Campionatul Mondial din 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Baraj D (Danemarca/Macedonia de Nord - Cehia/Irlanda);

Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Baraj A (Italia/Irlanda de Nord - Țara Galilor/Bosnia);

Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti;

Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Baraj C (Slovacia/Kosovo -Turcia/România);

Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao;

Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Baraj B (Ucraina/Suedia - Polonia/Albania);

Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă;

Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Capul Verde;

Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia, Baraj intercontinental 2 (Irak - Bolivia / Surinam);

Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania;

Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Baraj intercontinental 1 (Congo - Jamaica / Noua Caledonie);

Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana.