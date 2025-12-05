Donald Trump, onorat la ceremonia tragerii la sorți pentru Cupa Mondială. A obținut Premiul FIFA pentru Pace

Președintele SUA, Donald Trump, a fost distins vineri cu Premiul FIFA pentru Pace, în cadrul ceremoniei de tragere la sorți a Cupei Mondiale.

Este ediţia inaugurală a acestui premiu care le aduce un omagiu celor care depun eforturi pentru pace, conform news.ro.

Trump a primit trofeul, dar şi o medalie şi un certificat din partea preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, „în semn de recunoştinţă pentru acţiunile sale de a promova pacea în lume”.

„Puteţi conta mereu domnule preşedinte pe susţinerea mea, a lumii fotbalului în eforturile pentru pace.

Am salvat milioane de vieţi. Congo, India – Pakistan... Este o onoare imensă, Gianni. Mulţumesc tuturor. Lumea este un loc mai sigur acum. Vom continua la fel!”, a admis Donald Trump.

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în trei state, Statele Unite, Mexic și Canada, între 11 iunie și 19 iulie. Va fi prima ediție extinsă la 48 de echipe, cel mai mare număr din istoria turneului. Pe durata celor 38 de zile de competiție sunt programate 104 partide.