Cutremur la națională: Lucescu, pus la zid după ce ar fi refuzat convocarea fotbaliștilor unei echipe din România

Scandalul dintre cele două mari rivale ale Capitalei pare să fi trecut de mult granițele terenului. Marcel Pușcaș (65 de ani), fost fotbalist la Steaua și Rapid, susține că Mircea Lucescu (80 de ani) ar fi ignorat complet jucătorii ”roș-albaștrilor” în primul său mandat pe banca echipei naționale.

Deși este considerat unul dintre cei mai importanți antrenori români din istorie, Mircea Lucescu nu a fost niciodată ferit de critici. Selecțiile sale au stârnit controverse în repetate rânduri, iar Marcel Pușcaș se numără printre cei care îl contestă deschis.

Declarațiile au apărut într-o discuție pe canalul de YouTube al lui Marcel Pușcaș, acolo unde acesta a vorbit cu Emil Săndoi despre influențele din culisele naționalei.

Fostul oficial stelist susține că Lucescu, „dinamovist convins”, ar fi evitat în mod deliberat fotbaliștii FCSB-ului atunci când alcătuia lotul reprezentativei României.

Totul a pornit după ce Emil Săndoi a povestit că, la un moment dat, s-a temut că venirea lui Cornel Dinu la cârma naționalei ar putea însemna sfârșitul convocărilor pentru el.

În realitate, lucrurile nu au stat așa. Însă Pușcaș a profitat de moment pentru a readuce în discuție episodul delicat din perioada lui Lucescu, alimentând din nou rivalitatea istorică dintre Steaua și Dinamo.

Emil Săndoi: Nea Cornel Dinu a jucat toată viața la Dinamo, mă gândeam, când a fost numit, că eu sunt la Craiova, iar orgoliile cu Dinamo erau mari (n.r. ca să mai fie convocat).

Marcel Pușcaș: Au rezolvat și Ienei, și Dinu, și Iordănescu situația. Pentru că (n.r. Iordănescu) i-a adus pe Selymeș, Răducioiu, Lupescu, el care jucase la Steaua. Lucescu avea asta când era selecționer, să nu vadă Steaua. Lucescu nu halea jucătorii de la Steaua, nu îi prea plăceau.

”Eram cam singurul jucător chemat de la Craiova”

Emil Săndoi: Am apreciat mereu profesionalismul, pentru că spun sincer că și eu am avut o perioadă destul de mare în care eram cam singurul jucător chemat de la Craiova. Cred că era mai dificil ca un antrenor să meargă pe mâna mea, venind de la Craiova, pentru că fiind în mare echipa națională formată cu jucători de la Steaua și Dinamo, ei aveau omogenitate.

Marcel Pușcaș: Și de la Craiova Maxima au fost la un moment dat opt sau nouă jucători!