Barajul de Mondiale. România își află astăzi, la ora 14:00, adversarii de care trebuie să treacă pentru a juca la turneul final

Publicat:
Ultima actualizare:

Naționala de fotbal a României află astăzi, de la ora 14:00, la Zurich, adversarii din barajul de calificare la Mondialele din SUA, Canada și Mexic, de anul viitor. La primul meci, în calea tricolorilor, aflați în urna a patra valorică, va ieși cu certitudine o echipă din prima urnă: Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina. Meciul va fi disputat în deplasare de selecționata condusă de Mircea Lucescu (80 de ani). Semifinalele au loc pe 26 martie, iar finalele - pe 31 martie. România lipsește de la Cupa Mondială de fotbal din 1998, când era condusă de Anghel Iordănescu (75 de ani).

Hagi și Ghiță, doi jucători formați la Viitorul
Hagi și Ghiță, doi jucători formați la Viitorul

Delegația România a plecat ieri în Elveția. Îi conține pe selecționerul Mircea Lucescu și pe oficialii Răzvan Burleanu, președintele FRF, și pe Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

„Cu toate forțele în martie”

Ianis Hagi (27 de ani) a marcat marți seară, la 7-1 cu San Marino, dar a început meciul pe bancă, astfel că banderola a stat pe brațul lui Dennis Man (27 de ani). La final, mijlocașul ofensiv regreta că naționala nu s-a calificat prin intermediul preliminariilor, însă e convins că România poate ajunge la turneul final din vara anului viitor. „Ne pare rău că n-am reuşit să ne calificăm la Mondialul din SUA prin aceste calificări. Am câştigat dreptul să mergem la baraj. Aşa cum am spus-o înainte, mergem cu toate forţele în martie şi să ne vedem în SUA. Nu contează. Mergem acolo în martie şi ştim că ne calificăm la Mondial în SUA pentru că asta ne dorim şi vrem să facem fericită o ţară întreagă”, a spus Hagi junior.

Eșecuri pe linie la baraj

De-a lungul timpului, România nu s-a descurcat prea bine la meciurile de baraj, tricolorii arătând că nu rezistă presiunii în asemenea momente de tensiune maximă și nu trec testul valoric. Prima verificare a avut loc în 2001, când Gică Hagi (60 de ani), aflat la debutul în antrenorat, a clacat în fața Sloveniei, care a mers la Campionatul Mondial din 2002, organizat de Coreea de Sud și de Japonia. Barajul s-a jucat în dublă manșă. În vremuri mai apropiate, în octombrie 2020, naționala, avându-l Mirel Rădoi (44 de ani) pe bancă, a pierdut barajul cu Islanda pentru Euro 2020. S-a jucat la Reykjavik. Islanda a învins România, scor 2-1, în semifinalele barajului. Din lot făceau parte nume precum Manea, Burcă, Stanciu, Alibec, Pușcaș, Mitriță, Hagi, Bancu și Răzvan Marin, dintre cei folosiți de Mircea Lucescu în ultimele două campanii, cea de Liga Națiunilor și în preliminariile Mondiale.

Suporterii cer Ucraina

Aflate în prima urnă valorică, Italia, Turcia, Danemarca și Ucraina sunt posibile adversare în semifinale. „Aici nu depinde de preferinţa mea, trebuie să faci tot ce e posibil să câştigi. Am câştigat noi cu Italia, când era campioana lumii. Aia de '84 a fost una dintre cele mai mari echipe ale lumii. Din păcate, nu ne-am calificat mai departe pentru că am pierdut trei jucători esenţiali, aşa cum acum am pierdut fundaşii centrali. Nu sunt Mesia şi nu pot să fac minuni, fac şi eu tot ce pot, pentru că sunt un om. Şi ştiu foarte bine ce trebuie să fac pentru a deveni o echipă aşa cum îşi doreşte toată lumea", a declarat Lucescu. Fostul internațional Gică Popescu (58 de ani) vrea Turcia. „Sper să picăm cu Ucraina, și așa sunt datori vânduți la noi”, a glumit un suporter pe contul oficial de Facebook al naționalei. Pe 5 decembrie se vor stabili grupele de la Campionatul Mondial. Numele României va fi totuși la tragerea la sorți, întrucât la data respectivă nu vor fi cunoscute calificatele de la baraj. La CM merg câștigătoarele grupelor din zona europeană: Germania, Elveția, Scoția, Franța, Spania, Portugalia, Olanda, Austria, Norvegia, Belgia, Anglia și Croația. Se cunosc 42 dintre cele 48 de participante la turneul final.

Craioveanu nu crede în „Il Luce”

Fostul fotbalist Gheorghe Craioveanu (57 de ani), campion cu Univesitatea Craiova în 1991, cere o schimbare la echipa națională. Întrebat despre șansele României la barajul din martie, fostul internațional (25 de selecții și patru goluri), participant cu naționala la turneul final mondial din 1998, a spus că nu crede în actualul selecționer. „Aș vrea (n.r. - să ne calificăm), dar din păcate este foarte dificil. La modul cum jucăm și ce dinamică avem, șansele sunt reduse. Am văzut meciul cu Bosnia-Herțegovina. Nu vreau să fiu lipsit de respect, dar cred că dacă rămâne domnul Mircea Lucescu, avem șanse și mai mici. Ne trebuie un suflu nou, un alt tonus, ca măcar pentru 2030 să avem șanse de a ajunge iar la un Campionat Mondial. Ne trebuie repede o schimbare de mentalitate”, a spus „Grande” pentru flashscore. În prezent, Gică Craioveanu este președinte la clubul CSM Slatina.

Demis de la naționala Turciei

Turcia poate ieși în calea tricolorilor. Meciul va fi susținut de România în deplasare (din pricina războiului, Ucraina își dispută meciurile de acasă în Germania, dar n-ar fi exclus ca partida să fie mutată în Polonia). Turcia este o țară în care Lucescu a antrenat și a luat titlul cu două formații, Galatasaray și cu Beșiktaș, dar unde a antrenat și naționala. Pe când avea 73 de ani, românul a fost numit selecționer. Se întâmpla în vara anului 2017 și avea contract până în iunie 2019. A fost debarcat în februarie 2019. Bilanțul său, 4 victorii, 6 ermize și 7 înfrângeri, i-a determinat pe oficiali să-l demită, după eșecul dn Liga Națiunilor, unde echipa a retrogradat în Divizia C. De asemenea, Lucescu a antrenat, la nivel de formații de club, în Italia și în Ucraina.

URNA 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina.

URNA 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia.

URNA 3: Irlanda, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo.

URNA 4: România, Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord.

